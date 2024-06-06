Умар Кремлев: «Игры дружбы состоятся и точно будут, стенд же стоит на ПМЭФ. А в каком году – это решение руководства»

Умар Кремлев заявил, что Игры дружбы точно состоятся.

По информации «Спорт-Экспресса», соревнования с высокой долей вероятности перенесут с 2024-го на 2025 год. Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге.

– Ну почему Игры дружбы не состоятся? Состоятся и точно будут! Стенд же стоит на ПМЭФ. А в каком году – это решение руководства. Думаю, в ближайшее время объявят и скажут.

– Когда будет объявление?

– Все ждем, как и вы.

– Если они в этом году не состоятся, это будет большая потеря для спортсменов?

– Сейчас будут игры БРИКС, весь акцент будет на них. Спортсмены там выступят. Не думаю, что в чем‑то спортсмены будут ущемлены. Игры состоятся, просто будет общее решение, в этом году или в следующем, – сказал глава Международной ассоциации бокса (IBA).

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