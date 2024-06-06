Умар Кремлев: «Игры дружбы состоятся и точно будут, стенд же стоит на ПМЭФ. А в каком году – это решение руководства»

Теги Умар Кремлев Игры дружбы Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев заявил, что Игры дружбы точно состоятся.

По информации «Спорт-Экспресса», соревнования с высокой долей вероятности перенесут с 2024-го на 2025 год. Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге.

– Ну почему Игры дружбы не состоятся? Состоятся и точно будут! Стенд же стоит на ПМЭФ. А в каком году – это решение руководства. Думаю, в ближайшее время объявят и скажут.

– Когда будет объявление?

– Все ждем, как и вы.

– Если они в этом году не состоятся, это будет большая потеря для спортсменов?

– Сейчас будут игры БРИКС, весь акцент будет на них. Спортсмены там выступят. Не думаю, что в чем‑то спортсмены будут ущемлены. Игры состоятся, просто будет общее решение, в этом году или в следующем, – сказал глава Международной ассоциации бокса (IBA). 

Упс, Игры дружбы-2024 отменяют? За победу обещали $40 тысяч, медали из чистого золота и много льгот

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Стенд же стоит на ПМЭФ.

И на заборе тоже написано.
+27
-1
+26
Примерно, как метро в Челябинске. Будет. Когда-то...
+18
-1
+17
Ответ MikhaL
Примерно, как метро в Челябинске. Будет. Когда-то...
Как только в Омске достроят, сразу за Челябинск возьмутся, верь.
+11
-1
+10
😂😂👍
+5
-1
+4
Вы просто оцените уровень мышления российских чиновников и первых лиц.
У них, если что-то есть на стенде, то значит точно будет или уже есть. То есть, если написать на стенде ПМЭФ, что Россия - всегда была, есть, и будет первой в мире по всем положительным показателям, и последней по отрицательным, то эти «великие умы» будут на полном серьезе ссылаться на это. А кто не согласен и ищет другие доказательства - закон о дискредитации и зона, а может и чего похуже.

Когда меня спрашивают, почему я отказываю в поддержке российской элите и ее интересам - могу теперь и это высказывание показывать.
+4
-1
+3
В свое время на "стендах" декларировали "победу коммунизма" и "пострение общества развитого социализма".
Сначала упоминали 1980-й год, ну а потом все пошлО по логике Умара Кремлева: "А в каком году – это решение руководства. Думаю, в ближайшее время объявят и скажут."
+4
-1
+3
Ответ MikhaL
Примерно, как метро в Челябинске. Будет. Когда-то...
В Ростове-на-Дону лет пятнадцать (с начала 80-х) на центральном рынке (весь транспорт ходил через него, прямых маршрутов не было) на мужском туалете красовалась буква "М", по стилю исполнения весьма напоминавшая обозначение метро в Москве☝️и многие приезжие покупались и штурмовали подземный туалет🤣
+2
0
+2
Горизонт планирования неизвестен. Но вы ждите... будут... когда-нибудь... возможно...но это неточно.
+2
-1
+1
Всемирные игры превращаются..., превращаются Всемирные... в простой пук.
+2
-1
+1
Ответ vadned
Как только в Омске достроят, сразу за Челябинск возьмутся, верь.
Где можно обменять псевдпоебды звенита на станции метро?
0
0
0
Ответ vadned
Как только в Омске достроят, сразу за Челябинск возьмутся, верь.
Как только, так сразу.
0
0
0
Лишить всех своих боксеров Олимпиады ради стенда на холсте в каморке папы Карло - это бесценно. Растроган.
0
0
0
дружба переносится! да? а как так? как как, вот так, друж-ба!😂
0
0
0
Ну, если стенд стоит
0
0
0
вижу "умар кремлев" блюю
0
0
0
Стенд же стоит на ПМЭФ. А в каком году – это решение руководства.

Купила жена литр водки и поставила в сервант.
Подходит к ней муж:
-Люсь, давай выпьем, чего ей зря стоять ?-
-Нет. Пусть стоит - может мы куда пойдём, может к нам кто придёт. -
Вечер. Легли они спать - у мужа эрекция.
-Петь, давай, ну чего ему без толку стоять ?-
-Нет. Пусть стоит - может я куда пойду, может ко мне кто придёт. -
0
0
0
А в каком году? В следующем. И так каждый год...
0
0
0
Гражданин, трамваи сегодня уже не ходят. Почему, рельсы же не убрали?
0
0
0
Наверху разберутся, так сказать
0
0
0
А можно фамилии руководства?
0
0
0
Ааааааахххахахахаха!!!!!!!
0
0
0
Если не состоятся это удар по престижу страны. Большой плюс для Запада.
0
0
0
Ну ничего, сейчас всякие профили, созданные вчера-пощавчера, объяснят нам дуракам, почему провести эти игры в 2025 это величественнее.
0
0
0
По играм дружбы есть закон и указ президента - их надо отменять или корректировать - это дело тех, кто их принимал.
0
0
0
Поле непаханое для победных реляций, красивых схем и графиков, бюджетного планирования, подведения госсредств с последующим освоением и получением многочисленных госнаград и новых должностей...
+1
-1
0
Блин, удобная позиция. Победим бедность, искореним коррупцию, построим хорошие дороги. А в каком году – это решение руководства.
+1
-1
0
пук
+1
-1
0
навалил кринжа конечно
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий