Умар Кремлев: «Игры дружбы состоятся и точно будут, стенд же стоит на ПМЭФ. А в каком году – это решение руководства»
Умар Кремлев заявил, что Игры дружбы точно состоятся.
По информации «Спорт-Экспресса», соревнования с высокой долей вероятности перенесут с 2024-го на 2025 год. Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге.
– Ну почему Игры дружбы не состоятся? Состоятся и точно будут! Стенд же стоит на ПМЭФ. А в каком году – это решение руководства. Думаю, в ближайшее время объявят и скажут.
– Когда будет объявление?
– Все ждем, как и вы.
– Если они в этом году не состоятся, это будет большая потеря для спортсменов?
– Сейчас будут игры БРИКС, весь акцент будет на них. Спортсмены там выступят. Не думаю, что в чем‑то спортсмены будут ущемлены. Игры состоятся, просто будет общее решение, в этом году или в следующем, – сказал глава Международной ассоциации бокса (IBA).
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Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов
И на заборе тоже написано.
У них, если что-то есть на стенде, то значит точно будет или уже есть. То есть, если написать на стенде ПМЭФ, что Россия - всегда была, есть, и будет первой в мире по всем положительным показателям, и последней по отрицательным, то эти «великие умы» будут на полном серьезе ссылаться на это. А кто не согласен и ищет другие доказательства - закон о дискредитации и зона, а может и чего похуже.
Когда меня спрашивают, почему я отказываю в поддержке российской элите и ее интересам - могу теперь и это высказывание показывать.
Сначала упоминали 1980-й год, ну а потом все пошлО по логике Умара Кремлева: "А в каком году – это решение руководства. Думаю, в ближайшее время объявят и скажут."
Купила жена литр водки и поставила в сервант.
Подходит к ней муж:
-Люсь, давай выпьем, чего ей зря стоять ?-
-Нет. Пусть стоит - может мы куда пойдём, может к нам кто придёт. -
Вечер. Легли они спать - у мужа эрекция.
-Петь, давай, ну чего ему без толку стоять ?-
-Нет. Пусть стоит - может я куда пойду, может ко мне кто придёт. -