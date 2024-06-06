«На вопрос о переносе Игр дружбы отвечать не буду». Глава оргкомитета Сорокин – журналистам
В оргкомитете Игр дружбы отказались отвечать на вопрос о переносе соревнований.
По информации «Спорт-Экспресса», соревнования, которые должны пройти в Москве и Екатеринбурге, с высокой долей вероятности перенесут с 2024-го на 2025 год.
«На вопрос о переносе Игр отвечать не буду», – сказал гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин журналистам.
В четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошел забег «Навстречу Играм дружбы».
«Как сегодня забег собрал любителей бега, так и Игры дружбы соберут блестящих спортсменов и любителей спорта со всех уголков планеты», – добавил Сорокин.
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Что ещё отвечать при фиаско ?
А что так, вопрос неудобный?
Учитесь у Пескова изящно уходить от ответа, а не так вот в лоб))