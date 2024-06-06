«На вопрос о переносе Игр дружбы отвечать не буду». Глава оргкомитета Сорокин – журналистам

Теги Алексей Сорокин Игры дружбы Легкая атлетика

В оргкомитете Игр дружбы отказались отвечать на вопрос о переносе соревнований.

По информации «Спорт-Экспресса», соревнования, которые должны пройти в Москве и Екатеринбурге, с высокой долей вероятности перенесут с 2024-го на 2025 год.

«На вопрос о переносе Игр отвечать не буду», – сказал гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин журналистам.

В четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошел забег «Навстречу Играм дружбы».

«Как сегодня забег собрал любителей бега, так и Игры дружбы соберут блестящих спортсменов и любителей спорта со всех уголков планеты», – добавил Сорокин.

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12 комментариев
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Чиновничий ответ.
Что ещё отвечать при фиаско ?
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это что, он перед холопами отчитываться должен? может ещё работать для них?
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аххахахаха
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Судя по ответу Алексея Сорокина, в забеге «Навстречу Играм дружбы» любители бега участие не принимали.
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Даже в самом раннем дремучем совке такие названия дурацкие не придумывали, как "забег навстречу играм дружбы". Какая-то хтонь.
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«Я всего лишь глава оргкомитета, откуда мне знать, когда будут эти игры, и буду ли вообще. Вы же понимаете, что не мне нужно задавать такие вопросы.»
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Когда нечего сказать.
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Видимо даже Непал, Камбоджа и Зимбабве отказались участвовать в этом надутом воздушном шарике.
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"Отвечать не буду..."

А что так, вопрос неудобный?
Учитесь у Пескова изящно уходить от ответа, а не так вот в лоб))
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😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😅😅😅😅
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Чиновничий ответ. Что ещё отвечать при фиаско ?
Какой-то недружелюбный ответ получился
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Нет никакой дружбы🤡
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