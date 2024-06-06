Елена Вайцеховская: «Отказ главы оргкомитета Игр дружбы отвечать на вопрос о переносе Игр наводит на мысль, что оргкомитет оказался попросту недееспособен»

Елена Вайцеховская высказалась о возможном переносе Игр дружбы.

По информации «Спорт-Экспресса», соревнования с высокой долей вероятности перенесут с 2024-го на 2025 год. Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге.

Гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин отказался отвечать журналистам на вопрос о переносе Игр.

«Отказ главы оргкомитета Игр Дружбы отвечать на вопрос о переносе Игр на следующий год на самом деле наводит на мысль, что Оргкомитет оказался попросту недееспособен.

Не способен справиться с возложенной на него задачей. И почему-то не верится, что за появившийся год форы ситуация в этом отношении хоть как-то изменится.

Возможно, я в своих предположениях ошибаюсь, но именно такие выводы автоматически приходят в голову. А вот чтобы было иначе, на вопросы журналистов все-таки имеет смысл отвечать. Даже когда это не слишком приятно», – написала журналистка в телеграм-канале.