Елена Вайцеховская: «Отказ главы оргкомитета Игр дружбы отвечать на вопрос о переносе Игр наводит на мысль, что оргкомитет оказался попросту недееспособен»

Теги Елена Вайцеховская Алексей Сорокин Игры дружбы Водные виды

Елена Вайцеховская высказалась о возможном переносе Игр дружбы.

По информации «Спорт-Экспресса», соревнования с высокой долей вероятности перенесут с 2024-го на 2025 год. Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге.

Гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин отказался отвечать журналистам на вопрос о переносе Игр. 

«Отказ главы оргкомитета Игр Дружбы отвечать на вопрос о переносе Игр на следующий год на самом деле наводит на мысль, что Оргкомитет оказался попросту недееспособен.

Не способен справиться с возложенной на него задачей. И почему-то не верится, что за появившийся год форы ситуация в этом отношении хоть как-то изменится.

Возможно, я в своих предположениях ошибаюсь, но именно такие выводы автоматически приходят в голову. А вот чтобы было иначе, на вопросы журналистов все-таки имеет смысл отвечать. Даже когда это не слишком приятно», – написала журналистка в телеграм-канале. 

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3 комментария
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Это не его вопрос. По играм есть закон и указ президента - их надо отменять или корректировать - это дело тех, кто их принимал.
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Всемирные игры превращаются..., превращаются Всемирные... в простой пук.
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"на вопросы журналистов все-таки имеет смысл отвечать. --- Отсутствие ответа - тоже ответ.
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