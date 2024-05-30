Дегтярев о встрече с Поздняковым: «Обсудили укрепление позиций и повышение авторитета российского спорта на международной арене»

Теги Станислав Поздняков ОКР Министерство спорта России Михаил Дегтярев Фехтование

Глава ОКР Поздняков и министр спорта Дегтярев провели рабочую встречу.

Об этом они сообщили в своих телеграм-каналах.

«Обсудили сотрудничество между Минспортом России и ОКР (Олимпийским комитетом России – Sports). Рассмотрели вопросы развития спорта высших достижений, олимпийских видов спорта, повышения профессионального уровня российских тренеров, тренеров-преподавателей.

Также обсудили укрепление позиций и повышение авторитета российского спорта на международной арене. Говорили и об информационной поддержке спорта высших достижений. Необходимо продвигать воспитательную миссию спортсменов по вовлечению в занятия спортом и здоровый образ жизни подрастающего поколения», – написал министр спорта Михаил Дегтярев.

«Считаю, что наше сегодняшнее общение прошло конструктивно. Обменялись с коллегой мнениями по всей текущей повестке и первоочередным задачам, которые нам предстоит решать вместе. Позиции во многом совпадают, и это является основой для актуализации комплексного соглашения о сотрудничестве между Минспорта и ОКР.

Пригласил Михаила Владимировича посетить VI Международный форум юных олимпийцев, который мы проведем в июне в Якутске.

Взаимодействие будем продолжать и развивать, так как цель у нас общая – максимально эффективное развитие отечественного спорта. От детского и юношеского до массового и спорта высших достижений», – написал президент ОКР Станислав Поздняков.

8 комментариев
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Не ту страну назвали Гондурасом.
Сколько же раз в этом убеждаешься ....
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Укрепление позиций и повышение авторитета российского спорта сейчас с ними в одной комнате?
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Господа, так его специально назначили на эту должность. В роли клоуна, которого все будут обсуждать и смеяться. А на деле то плакать надо, на фоне того, что происходит со спортом. Да и со страной в целом. Но народ постоянно развлекают тысячи шутов, Соловьевы, Киселевы, Маша Захарова, Димон который нам не Димон и другие. Трудятся сутками на пролет, изо всех щелей их громогласные заявления вещают. На потеху народу. Не зря же такие бабки на пропаганду тратятся. Потому что, что еще обсуждать, спорта в стране нет, политическое поле зачищено, страна не развивается и не собирается это делать. Рывки и прорывы, к ним уже все привыкли, как и к обстрелам. Остается только вредить всему миру, и ругать врагов. Чем наша власть и занимается. Дело не хитрое и прибыльное, особого интеллекта не требует. Деградация идет полным ходом.
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А международная арена - это Белорусь.
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О чём говорили то?
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Укрепление и повышение есть, а где углубление?
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Второй Рома Ротенберг.
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Сейчас укрепить позиции можно только в танковом биатлоне
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