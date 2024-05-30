Дегтярев о встрече с Поздняковым: «Обсудили укрепление позиций и повышение авторитета российского спорта на международной арене»

Глава ОКР Поздняков и министр спорта Дегтярев провели рабочую встречу.

Об этом они сообщили в своих телеграм-каналах.

«Обсудили сотрудничество между Минспортом России и ОКР (Олимпийским комитетом России – Sports). Рассмотрели вопросы развития спорта высших достижений, олимпийских видов спорта, повышения профессионального уровня российских тренеров, тренеров-преподавателей.

Также обсудили укрепление позиций и повышение авторитета российского спорта на международной арене. Говорили и об информационной поддержке спорта высших достижений. Необходимо продвигать воспитательную миссию спортсменов по вовлечению в занятия спортом и здоровый образ жизни подрастающего поколения», – написал министр спорта Михаил Дегтярев.

«Считаю, что наше сегодняшнее общение прошло конструктивно. Обменялись с коллегой мнениями по всей текущей повестке и первоочередным задачам, которые нам предстоит решать вместе. Позиции во многом совпадают, и это является основой для актуализации комплексного соглашения о сотрудничестве между Минспорта и ОКР.

Пригласил Михаила Владимировича посетить VI Международный форум юных олимпийцев, который мы проведем в июне в Якутске.

Взаимодействие будем продолжать и развивать, так как цель у нас общая – максимально эффективное развитие отечественного спорта. От детского и юношеского до массового и спорта высших достижений», – написал президент ОКР Станислав Поздняков.