Рекордсмен мира в беге на 100 м среди юниоров Асинга дисквалифицирован на 4 года за допинг

Теги Бег допинг CAS Иссам Асинга сборная Суринама Легкая атлетика

Рекордсмен мира U20 на стометровке Иссам Асинга дисквалифицирован за допинг.

Как сообщил независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), 19-летний спортсмен из сборной Суринама отстранен на четыре года. В июле он сдал положительный допинг-тест на запрещенное вещество GW1516.

Асинга пытался доказать, что допинг попал в организм из-за жевательных конфет Gatorade (используются как пищевая добавка для спортсменов). Но дисциплинарный орган не принял эту версию.

В 2023-м Асинга установил мировой рекорд среди юниоров до 20 лет в беге на 100-метровке. Он пробежал дистанцию за 9,89 секунды на чемпионате Южной Америки. Этот результат, а также две победы на первенстве континента будут аннулированы

Как сообщает Associated Press, бегун намерен обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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12 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А если бы он был из Штатов ? Что сказала бы ЮСАДА ?
разрешение бы дали на допинг
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Ответ Ебздрогыч
Был бы из США, Англии или Китая - легко бы оправдали и приняли бы версию с конфетами. А тут какой-то Суринам...
да, как будто Гэя или Гэтлина не дисквалифицировали.. и других, Гэтлин получал 4 года тоже
+8
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+6
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А если бы он был из Штатов ? Что сказала бы ЮСАДА ?
Это исключение из правил
+8
-5
+3
А если бы он был из Штатов ?
Что сказала бы ЮСАДА ?
+8
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А надо было просто на секс надавить. А он про какую-то жвачку. Не следит спортсмен за трендами
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Был бы из США, Англии или Китая - легко бы оправдали и приняли бы версию с конфетами. А тут какой-то Суринам...
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И где же этот спринтер, родившийся в США, который учится и тренируется в частной школе во Флориде, смог достать этот канцерогенный препарат?
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Допинг попал с молоком матери что тут не ясно?
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Ну почему они так Россию не любят?
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