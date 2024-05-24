Михаил Дегтярев: «Предложил проводить регулярные Спортивные игры ШОС по наиболее популярным видам спорта. Россия готова принять эти Игры»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о готовности России принять Игры стран ШОС.

24 мая Дегтярев провел в Алматы двустороннюю встречу с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.

«Россия рассматривает ШОС как одну из авторитетных площадок для диалога.

Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал важность развития именно спортивных связей между государствами – членами ШОС.



ШОС становится движущей силой преобразования Евразии в единое пространство мира, стабильности, взаимного доверия и развития.



Президент России Владимир Владимирович Путин в ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС выдвинул инициативу по созданию Ассоциации спортивных организаций Шанхайской организации сотрудничества.

Предложено также создать отраслевую Рабочую группу по физической культуре и спорту. Страны ШОС эту идею поддерживают. Работаем над ее исполнением.



Большой популярностью пользуются марафоны и полумарафоны ШОС, успешно проводятся международные турниры по отдельным видам спорта. И мы видим, что уже сформировались все условия для запуска масштабных открытых спортивных мероприятий на пространстве ШОС.



Предложил проводить регулярные Спортивные игры ШОС по наиболее популярным видам спорта в наших странах.

Россия готова принять эти Игры», – написал Дегтярев в телеграм-канале.