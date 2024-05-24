Михаил Дегтярев: «Предложил проводить регулярные Спортивные игры ШОС по наиболее популярным видам спорта. Россия готова принять эти Игры»

Теги Владимир Путин Министерство спорта России Михаил Дегтярев Легкая атлетика

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о готовности России принять Игры стран ШОС.

24 мая Дегтярев провел в Алматы двустороннюю встречу с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.

«Россия рассматривает ШОС как одну из авторитетных площадок для диалога.

Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал важность развития именно спортивных связей между государствами – членами ШОС.

ШОС становится движущей силой преобразования Евразии в единое пространство мира, стабильности, взаимного доверия и развития.

Президент России Владимир Владимирович Путин в ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС выдвинул инициативу по созданию Ассоциации спортивных организаций Шанхайской организации сотрудничества.

Предложено также создать отраслевую Рабочую группу по физической культуре и спорту. Страны ШОС эту идею поддерживают. Работаем над ее исполнением.

Большой популярностью пользуются марафоны и полумарафоны ШОС, успешно проводятся международные турниры по отдельным видам спорта. И мы видим, что уже сформировались все условия для запуска масштабных открытых спортивных мероприятий на пространстве ШОС.

Предложил проводить регулярные Спортивные игры ШОС по наиболее популярным видам спорта в наших странах.

Россия готова принять эти Игры», – написал Дегтярев в телеграм-канале. 

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7 комментариев
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.... Проводить регулярные спортивные игры по наиболее популярным видам спорта ....

Это волшебное слово - БЮДЖЕТ.
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Ответ Katerina Sunny
Как легко распоряжаться государственными деньгами.
Как за чей? Инвесторы дадут. С трансляций 5 концов получат. Игры ШОС! Вы понимаете уровень?
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