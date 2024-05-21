Владимир Никитин: «В этом году раз пять приходилось проходить допинг-контроль. И это не рекорд, бывало, что и по 17 раз за год меня проверяли»

Теги Бег допинг сборная России командный чемпионат России Владимир Никитин ТАСС Игры БРИКС Легкая атлетика

Бегун Владимир Никитин рассказал об отношении к частому тестированию на допинг.

Сегодня Никитин стал победителем командного чемпионата России в беге на 5 км. Турнир проходит в Сочи.

Стадион спортсмен покинул в сопровождении инспектора допинг-контроля.

«В этом году раз пять приходилось проходить допинг-контроль. И это не рекорд, бывало, что и по 17 раз за год меня проверяли.

Я абсолютно спокойно отношусь к такому пристальному контролю. Это возможность доказать, что я являюсь абсолютно чистым спортсменом», – сказал Никитин. 

Также он рассказал о планах на летний сезон. 

«В этом году я принял решение пропустить Московский полумарафон с неплохими призовыми. Но деньги для спортсмена не самое главное.

Решил как можно лучше подготовиться к Играм БРИКС и Играм дружбы, которые станут для меня главными стартами сезона.

Я хочу показать высокие результаты, а для этого нужна совсем другая подготовка», — приводит слова Никитина ТАСС.

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