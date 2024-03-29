Российский легкоатлет Николай Чавкин дисквалифицирован на 2,5 года

Российский легкоатлет Чавкин дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

«Меня дисквалифицировали на 2,5 года на основании того, что моя фамилия была в базе московской антидопинговой лаборатории. Разбирательство шло 1 год 9 месяцев.

Планирую ли я подавать апелляцию? А на что апеллировать, все доказательства, которые были представлены нами, были подтверждены арбитром.

Арбитр указала, что я не участвовал в никаких допинговых схемах. Всемирное антидопинговое агентство в свою очередь подтвердило, что все взятые у меня допинг-пробы были чистыми. И вместо требуемых четырех лет дисквалификации мне дали 2,5 года. Только на основании того, что моя фамилия была в той базе.

Дисквалификация будет отсчитываться со вчерашнего дня», – рассказал Николай Чавкин.

Чавкину 39 лет, он специализируется в беге на 3000 метров с препятствиями. Участник летних Олимпийских игр 2012 года. Является победителем двух командных чемпионатов Европы и четырехкратным чемпионом России.