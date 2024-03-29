Российский легкоатлет Николай Чавкин дисквалифицирован на 2,5 года

Теги Бег сборная России Николай Чавкин ТАСС Легкая атлетика

Российский легкоатлет Чавкин дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

«Меня дисквалифицировали на 2,5 года на основании того, что моя фамилия была в базе московской антидопинговой лаборатории. Разбирательство шло 1 год 9 месяцев.

Планирую ли я подавать апелляцию? А на что апеллировать, все доказательства, которые были представлены нами, были подтверждены арбитром.

Арбитр указала, что я не участвовал в никаких допинговых схемах. Всемирное антидопинговое агентство в свою очередь подтвердило, что все взятые у меня допинг-пробы были чистыми. И вместо требуемых четырех лет дисквалификации мне дали 2,5 года. Только на основании того, что моя фамилия была в той базе.

Дисквалификация будет отсчитываться со вчерашнего дня», – рассказал Николай Чавкин. 

Чавкину 39 лет, он специализируется в беге на 3000 метров с препятствиями. Участник летних Олимпийских игр 2012 года. Является победителем двух командных чемпионатов Европы и четырехкратным чемпионом России.

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3 комментария
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Ну а как иначе, "хайли-лайкли" ...
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Значит меньше года осталось? Тут полно регистраций на разные забеги по стране.
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