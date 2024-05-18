Кенийский бегун Роджерс Квемои дисквалифицирован на 6 лет за кровяной допинг

Кенийский бегун Роджерс Квемои дисквалифицирован на 6 лет за использование кровяного допинга.

Об этом сообщил независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

В допинг-пробах спортсмена, взятых с июля 2016 по февраль 2023 года, были выявлены аномальные показатели крови. Арбитраж постановил, что спортсмен в течение длительного времени умышленно проводил запрещенные манипуляции с кровью.

27-летний Квемои выступает в беге на 10 000 метров. Из-за дисквалификации он лишился титула чемпиона мира среди юниоров 2016 года, четвертого места на взрослом ЧМ-2019, а также седьмого места на Олимпиаде в Токио 2021 года.

Срок дисквалификации истечет в августе 2029-го.

Переливание собственной крови давно приравняли к допингу. Зачем спортсмены идут на это и чем рискуют?