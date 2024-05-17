Журова о политике МОК: «Они хотят стереть любые ассоциации с Россией на Олимпиаде, хотят, чтобы мы сами отказались туда ехать»

Светлана Журова назвала абсурдом действия МОК в отношении России.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским журналистам использовать любые символы страны на Играх-2024 в Париже.

«В любом случае на трибунах и везде будет запрет российской символики, болеть тоже запретят. Они хотят убрать и стереть любые ассоциации с Россией на Олимпиаде, хотят, чтобы мы сами отказались туда ехать.

Они не могут запретить спортсменам выступать, потому что это нарушение хартии, но поступают иначе, создают такие невыносимые условия. Журналист достанет флаг или что-то похожее на флаг страны, то могут визы лишить, депортировать – да все что угодно.

Они дошли до абсурда, чтобы никакого присутствия россиян не было. Чтобы люди привыкли, что россиян вообще нет», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Журова.