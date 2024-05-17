Чичерова о лишении медали Пекина-2008: «Это был переломный момент. Он подарил мотивацию доказать, что та ситуация – не более чем стечение обстоятельств»

Прыгунья в высоту Анна Чичерова высказалась о лишении ее медали Пекина-2008.

Чичерова завоевала бронзу на Олимпиаде-2008 в . После перепроверки в ее допинг-пробе нашли туринабол, спортсменку лишили медали.

– В 2016 году произошла допинг-история, связанная с Олимпиадой в Пекине-2008. Как вы впервые об этом узнали?

– Это произошло на сборах в Сочи. Конечно, это был непередаваемый шок. Мы планомерно готовились к тому, чтобы выйти на первый старт, но после новостей у нас было полное непонимание того, что нам теперь делать.

– Тогда в один момент главной спортивной темой страны была ваша история с допингом. Читали, что пишут в интернете или старались абстрагироваться?

– Невозможно было абстрагироваться, потому что шли бесконечные звонки.

– Вы подавали в суд апелляцию. Кто вам тогда помог и оставалась ли надежда?

– Мне пришлось разбираться со всем происходящим в одиночку. Тренер отстранился. Какой алгоритм действий в таких ситуациях – нет никакого понимания. Мои близкие знакомые нашли контакт швейцарских адвокатов для отстаивания моих интересов в .

Мы запросили перепроверку всех сохранившихся проб – они были чисты, весь процесс очень сильно затянулся. Это было самое темное время. Раньше мне казалось, что проигрыши и травмы – это самое страшное, но оказалось, что бывают ситуации и похуже.

– В итоге вашу апелляцию отклонили. Это было ожидаемое решение?

– Мы проиграли суды, и идти дальше было бессмысленно. Нам стало понятно, что с этим невозможно бороться, несмотря на веские аргументы.

– Чем занимались в тот период?

– Я ничем не занималась, кроме бесконечной переписки с адвокатами в попытке восстановить события десятилетней давности. После полутора лет борьбы я вышла побегать на стадион в Сочи и подумала: «Господи, как мне этого всего не хватало!» Это какой-то бесконечный беспросветный тоннель, когда же это все закончится?! Почему все так? Тогда, в Сочи, ко мне пришла мысль, что я обязательно вернусь.

– На вас эта ситуация повлияла психологически?

– Конечно. Думаю, что лучшим ответом было мое возвращение к соревнованиям, так как в 35 лет я показала отличные результаты на тех же гроссмейстерских двухметровых рубежах. Мне было важно доказать себе и другим людям, что мой успех – это труд, талант, детские мечты и то, что было заложено родителями.

Это был переломный момент. Он отнял у меня много сил, но подарил мотивацию для того, чтобы доказать, что та ситуация – это не более чем стечение обстоятельств. Я всегда знала, чего стою, и если бы была не уверена, то не вернулась.

– Вы считаете себя бронзовой призеркой Олимпиады?

– Я не бронзовый призер, я победитель Олимпийских игр-2012 в Лондоне. Что касается бронзы Пекина, то я отдала медаль, так что формально – нет. Но невозможно стереть из памяти то, как стояла на пьедестале, – сказала .