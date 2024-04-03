Глава ЛНР Пасечник попросил Путина восстановить стадион «Авангард» в Луганске: «Жители ЛНР проявляют огромный интерес к футболу, ребятишки с большим удовольствием занимаются»

Глава ЛНР попросил Владимира Путина восстановить стадион «Авангард» в Луганске.

«Владимир Владимирович, если можно, проблема у нас по футболу. На сегодняшний день у нас очень сильная команда по футболу. Мы хотим восстановить доброе имя футбольного клуба «Заря». Но у нас в очень, скажем так, непригодном состоянии находится стадион «Авангард» – это центральный стадион города Луганска.

Если бы можно было восстановить его – новый строить не нужно, а нужно провести капитальный ремонт этого. Это было бы очень здорово, потому что на сегодняшний день жители Луганской Народной Республики проявляют огромный интерес к футболу, ребятишки с большим удовольствием занимаются.

Те клубы, которые на сегодня есть, – это и алчевский «Металлург», это и команда «Шахтера» в городе Свердловске, это и наш футбольный клуб «Заря» – мы занимались бы очень серьезно и составили бы мощный костяк спортивного сообщества по футболу в Луганской Народной Республике.

Но у нас нет места, где тренироваться. Если нам будет оказана такая помощь, мы будем очень и очень благодарны», – цитирует Леонида Пасечника пресс‑служба Кремля.

«Обязательно», – ответил на просьбу глава государства.