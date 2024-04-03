Глава ЛНР Пасечник попросил Путина восстановить стадион «Авангард» в Луганске: «Жители ЛНР проявляют огромный интерес к футболу, ребятишки с большим удовольствием занимаются»

Теги Заря Сталь Алчевск Владимир Путин первая лига Украина вторая лига Украина Шахтер Свердловск стадионы Политика Матч ТВ деньги Футбол

Глава ЛНР попросил Владимира Путина восстановить стадион «Авангард» в Луганске.

«Владимир Владимирович, если можно, проблема у нас по футболу. На сегодняшний день у нас очень сильная команда по футболу. Мы хотим восстановить доброе имя футбольного клуба «Заря». Но у нас в очень, скажем так, непригодном состоянии находится стадион «Авангард» – это центральный стадион города Луганска.

Если бы можно было восстановить его – новый строить не нужно, а нужно провести капитальный ремонт этого. Это было бы очень здорово, потому что на сегодняшний день жители Луганской Народной Республики проявляют огромный интерес к футболу, ребятишки с большим удовольствием занимаются.

Те клубы, которые на сегодня есть, – это и алчевский «Металлург», это и команда «Шахтера» в городе Свердловске, это и наш футбольный клуб «Заря» – мы занимались бы очень серьезно и составили бы мощный костяк спортивного сообщества по футболу в Луганской Народной Республике.

Но у нас нет места, где тренироваться. Если нам будет оказана такая помощь, мы будем очень и очень благодарны», – цитирует Леонида Пасечника пресс‑служба Кремля.

«Обязательно», – ответил на просьбу глава государства.

62 комментария
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Может ребята начнем с Российского города Белгорода , а то сейчас детишки ни на улице ни в зале не могут побегать…
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Уцелевшие жители Северодонецка попросили Путина восстановить им город...
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А между тем школьников из Белгорода отправили учиться в Ханты-Мансийск...
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Уже так и руки чешутся попилить бабло на стройке, да, Пасечник?
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий удален модератором
В Мариуполе только в центре восстановили для пиара. Причем эти квартиры продают через ипотеку. Поэтому те, кто остался и выжил, мягко говоря не особо счастливы.
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"Обязательно". К 2030 году, обещаю!
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Обязательно...
выкатное поле и крышу просите... гулять так гулять
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Ответ mj23.net
Комментарий удален модератором
Да, точно, в Одессе. А почему "сбежавшая"? Команда что, должна была в зоне боевых действий оставаться в непризнанном никем квазигосударственном образовании? Напомню, что даже Москва до памятного заседания Совбеза 21.02.22 не признавала самоправозглашенные республики, а президент РФ называл лидеров "русской весны" не иначе как "сторонниками федерализации Украины"
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий удален модератором
Главное всё идёт по плану и это всерьёз даже ещё не начинали👍
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Наверное сразу с пво установкой надо стадион строить, потому вроде как сейчас решают что сами себя защищать должны предприятия и руководство сооружений. А соотвествующие структуры направить на охрану различных окон и коридоров, откуда течет крипта на карты мир. А вообще я в торжке, не отвлекайте меня пока.
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Точно откликнется ВВП на просьбу пчеловода. Луханск важнее того же Томска сегодня...
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Жители ЛНР проявляют огромный интерес к команде Шахтер и ждут когда Заря будет играть дома в ЧУ. привет всем с Алчевска
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Собрал Тутин бригаду, ну кого знает… взял ведро и лопату и и пошёл восстанавливать стадион, ребятишки обкакались от неожиданности
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Ответ Ақжайық
Потому что там сидят лояльные России правители. В противном случае на месте жовто-блакитных оказались бы Беларусь и Казахстан.
Ну т.е. Украина могла бы спокойно избежать этой участи будь немного более лояльна большому соседу? И Путин свои попытки собирания земель и вписания себя в историю просто бы забыл бы?
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Ответ Pigmalion
Комментарий удален модератором
😂😂😂
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А где настоящая Заря несколько лет назад играла против МЮ? На каком стадионе?
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Понесет бревно, как другой вождь?
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Да восстановят конечно,жаль правда заберут у других.
+4
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Ответ VanyaVanya063
Может ребята начнем с Российского города Белгорода , а то сейчас детишки ни на улице ни в зале не могут побегать…
Спасти ЛНР и ДНР, зато страдают другие
+9
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+1
Ответ Ақжайық
Я признаю лишь международно признанные границы. Надеюсь в этот раз догонишь
я тебе задал ЗАКРЫТЫЙ вопрос. Где ответ только ДА или НЕТ). Не надо ёрзать.

Крым Россия?
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Вобще то Москва в рамках шефской помощи обещала сняли старый и построить новый стадион.
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Других проблем никаких, видимо, не осталось? Здорово.
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еще брат Пасечника пусть попросит в Верхней Тойме стадион)
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Ответ Ақжайық
Это каким же низким интеллектом нужно обладать, чтобы увидеть мой ответ таким. Ты тоже молодец, но среди овец)
давай я тебе упрощу задание. Крым Россия?) да или нет
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий удален модератором
Тогда к чему этот тупой пафос? Страдают и погибают простые люди как в Луганске, так теперь и в Белгороде. А ты дешёвые бессмысленные лозунги пишешь
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Ответ Ақжайық
Мир признал Крым российским, да или нет? Тебе приходится прямо прожевывать и прямо в рот вкладывать.
Тебя не признает за человека сосед сверху. Тебе от этого как то холодно или жарко?)

Крым Россия? повторяю
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Ответ dereds
он попросил стадион восстановить, все востановительные работы в ЛНР ведутся через компании большой России котором платит правительство
Поздравляю, продолжай смотреть первый кАнал, судя по его сводкам, мы уже давно там всех победили и всё восстановили
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Ответ Pigmalion
Ну т.е. Украина могла бы спокойно избежать этой участи будь немного более лояльна большому соседу? И Путин свои попытки собирания земель и вписания себя в историю просто бы забыл бы?
Совершенно верно. Он же не сразу таким стал. В первые два своих срока он был вполне успешным правителем. События в Украине и обида на НАТО заставили его действовать. Лёгкость присоединия полуострова и взлёт личных рейтингов сыграли с ним злую шутку. Ну и конечно долгое нахождение у власти не приводит ни к чему хорошему. Человек отдаляется от реальности в силу отсутствия критики. И само решение в феврале 2022 об свидетельствует. Он захотел повторить весну 2014 и упрочить свои позиции.
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Тебя не признает за человека сосед сверху. Тебе от этого как то холодно или жарко?) Крым Россия? повторяю
Ты дурачок что ли? Я тебе написал максимально ясно. По такой теме можно запросто загреметь на вечную блокировку. Поэтому повторяй сколько хочешь. Аквариумная рыбка сообразительнее будет.
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Ответ Timado77
Уже так и руки чешутся попилить бабло на стройке, да, Пасечник?
Комментарий удален модератором
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