Владимир Путин: «Мы ждем атлетов из КНР на запланированных в России в 2024 году крупных спортивных мероприятиях»

Теги Владимир Путин Си Цзиньпин Игры БРИКС Игры дружбы Водные виды

Владимир Путин пригласил китайских спортсменов на Игры БРИКС и Игры дружбы.

Об этом президент России высказался на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы также ждем атлетов из КНР на запланированных в России в 2024 году крупных спортивных мероприятиях, таких как Игры БРИКС, летние игры «Дети Азии» и Всемирные игры дружбы», – заявил Путин.

Игры БРИКС пройдут 12-23 июня в Казани, Игры дружбы – 15-29 сентября в Москве и Екатеринбурге, «Дети Азии» – с 25 июня по 7 июля в Якутске.

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И из КНР, и из КНДР - всех ждём с хлебом-солью. Друзьяшки, как-никак.
Там еще Талибан приехал в Казань. Так что, думаю, спортсмены из Афганистана подтянутся
+16
-3
+13
Нормальные спортсмены из Китая будут к Олимпиаде готовиться, не сдались им эти Дети Азии. Пришлют второразрядников каких-нибудь.
+11
-2
+9
Ответ Александр Руденко
Комментарий скрыт
А почему Си лично старшего партнера не встречал, а тетку какую-то прислал?))
+7
-1
+6
Крупные это хорошо. Логика наших чиновников потрясает. Если обозвать финал кубка страны суперфиналом, он сразу станет популярным в мире как Супербоул ))))
+6
-1
+5
Ответ Margor
не ври
https://www.youtube.com/watch?v=2sZz49-6fSQ&ab_channel=BakuTV%7CRU
+5
0
+5
а переговоры хоть были? в аэропорту вовочку встречала какая-то тетя, товарищ си четко показал где место мощнейшего геополитика в иерархии
+8
-5
+3
Ответ Alexander Prokofyev
Мы всерьез еще пока и не начинали. Города не разрушаем. Мирное население не трогаем. А сколько украинцев в Россию переехало. Что-то странно, да?
А эти "мы", они с тобой в одной комнате сейчас находятся?
+2
0
+2
Ответ Alexander Prokofyev
Комментарий удален пользователем
Да, я Адам Сэндлер, стоящий на фоне израильского флага, все именно так
+3
-1
+2
Ответ Александр Руденко
Комментарий скрыт
5-д гроссмейстер как обычно решает мировые вопросы, пока супердержава встаёт с колен без времени на раскачку. Уважение!
+3
-1
+2
Вот и посмотрим, китайские атлеты какого уровня приедут на игры БРИКС и Всемирные игры дружбы...
+4
-2
+2
Ответ Margor
не ври
Он не врет а ты парируй теперь
+1
0
+1
Ответ Otto Kretschmer
Где?
в конце вагона возле туалета)
+2
-1
+1
Это он по-китайски сказал?😏
+2
-1
+1
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий удален модератором
Думаю, вопрос стоит задать евреям
+2
-1
+1
Ответ Margor
не ври
По телевизору не показывали чоли как "великого политика" встречают?))
0
0
0
Ответ kost68
а переговоры хоть были? в аэропорту вовочку встречала какая-то тетя, товарищ си четко показал где место мощнейшего геополитика в иерархии
то есть президент страны должен ехать в аэропорт?))))))))) стоять возле трапа ждать пока другой президент приедет?))) АХАХАХАХАХААХ какие вы смешные а).

Когда Си прилетал в Москву. Путин его встречал в аэропорту? или кто то другой вероятно из МИДа.

но как же ты умолчал про почетный караул и кучу иных официальных лиц). Классика
0
0
0
Ответ Genriwhite
С чего то надо начинать
Пора заканчивать
+1
-1
0
Ответ edem_sandlar
И из КНР, и из КНДР - всех ждём с хлебом-солью. Друзьяшки, как-никак. Там еще Талибан приехал в Казань. Так что, думаю, спортсмены из Афганистана подтянутся
Ох уж это разделение друзей по сортам. Очень по европейски, очень демократично
0
0
0
Ответ kost68
а переговоры хоть были? в аэропорту вовочку встречала какая-то тетя, товарищ си четко показал где место мощнейшего геополитика в иерархии
Это тётя вице-премьер Государственного совета КНР Шэнь Ицинь. Равно как когда СИ приезжал в Москву, то у трапа высокого гостя встретили Заместитель Председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и другие высокопоставленные лица российской стороны.

схавал?
0
0
0
Ответ Alexander Prokofyev
Комментарий удален пользователем
Хорошо, сразу после того, как ты остановишь войну в Украине)
+1
-1
0
Ответ edem_sandlar
Да, я Адам Сэндлер, стоящий на фоне израильского флага, все именно так
Комментарий удален пользователем
Ответ edem_sandlar
И из КНР, и из КНДР - всех ждём с хлебом-солью. Друзьяшки, как-никак. Там еще Талибан приехал в Казань. Так что, думаю, спортсмены из Афганистана подтянутся
Комментарий удален модератором
Ответ edem_sandlar
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ Alexander Prokofyev
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ edem_sandlar
И из КНР, и из КНДР - всех ждём с хлебом-солью. Друзьяшки, как-никак. Там еще Талибан приехал в Казань. Так что, думаю, спортсмены из Афганистана подтянутся
Комментарий удален пользователем
Атлеты из Китая приедут, вопрос только какого класса.
0
0
0
ну 3 состав может и доедет до этих великих игрищ.
+1
-1
0
Приехать они приедут вопрос в каком составе основные или дублеры?
+1
-1
0
"Китай любовь моя".
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий