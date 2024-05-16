Владимир Путин: «Мы ждем атлетов из КНР на запланированных в России в 2024 году крупных спортивных мероприятиях»
Владимир Путин пригласил китайских спортсменов на Игры БРИКС и Игры дружбы.
Об этом президент России высказался на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Мы также ждем атлетов из КНР на запланированных в России в 2024 году крупных спортивных мероприятиях, таких как Игры БРИКС, летние игры «Дети Азии» и Всемирные игры дружбы», – заявил Путин.
Игры БРИКС пройдут 12-23 июня в Казани, Игры дружбы – 15-29 сентября в Москве и Екатеринбурге, «Дети Азии» – с 25 июня по 7 июля в Якутске.
Там еще Талибан приехал в Казань. Так что, думаю, спортсмены из Афганистана подтянутся
Когда Си прилетал в Москву. Путин его встречал в аэропорту? или кто то другой вероятно из МИДа.
но как же ты умолчал про почетный караул и кучу иных официальных лиц). Классика
схавал?