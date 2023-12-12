Дюплантис, Лайлс, Рохас, Кипьегон, Ассефа и Киптум стали спортсменами года по версии World Athletics

World Athletics объявила имена лучших спортсменов 2023 года.

Награды получили атлеты в трех категориях: лучшие на беговой дорожке, лучшие на шоссе и лучшие в технических видах.

Лучшие на беговой дорожке: Фаит Кипьегон (Кения) и (США).

Лучшие на шоссе: Тигист Ассефа (Эфиопия) и Келвин Киптум (Кения).

Лучшие в технических видах: (Венесуэла, тройной прыжок) и (Швеция, прыжки с шестом).