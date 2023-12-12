Дюплантис, Лайлс, Рохас, Кипьегон, Ассефа и Киптум стали спортсменами года по версии World Athletics

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World Athletics объявила имена лучших спортсменов 2023 года.

Награды получили атлеты в трех категориях: лучшие на беговой дорожке, лучшие на шоссе и лучшие в технических видах. 

Лучшие на беговой дорожке: Фаит Кипьегон (Кения) и Ноа Лайлс (США). 

Лучшие на шоссе: Тигист Ассефа (Эфиопия) и Келвин Киптум (Кения).

Лучшие в технических видах: Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок) и Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом). 

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