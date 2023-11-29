Бегунья Рыжова о дисквалификации за триметазидин: «Это была глупость: как могут повлиять на результат таблетки за 39 рублей?»

Чемпионка Европы Ксения Рыжова рассказала о допинге и уходе из легкой атлетики.

– В 2014-м у тебя была допинговая дисквалификация за триметазидин. Как это вышло?

– Говорили, что этот препарат защищает сердце при высоких нагрузках. Я тогда готовилась к зимнему чемпионату мира, 400 метров считается тяжелой дистанцией... Ну, и по рецепту доктора команды купила триметазидин. Как сейчас помню, он в аптеке стоил 39 рублей.

1 января 2014 года триметазидин внесли в запрещенный список. В марте я сдала положительную пробу. Когда об этом услышала, была в шоке: ведь триметазидин – это действующее вещество, а торговое название у лекарства было другим. Потребовалось некоторое время, чтобы разобраться.

Конечно, это была глупость: как могут повлиять на результат таблетки за 39 рублей? Но беру вину на себя, незнание не освобождает от ответственности. Повезло, что мне дали маленький срок – всего 9 месяцев дисквалификации.

Так что летний чемпионат Европы-2014 я пропустила, потом еще два года тренировалась, но когда начались допинговые санкции в адрес федерации, закончила со спортом.

– Ты должна быть рада: застала золотые времена нашей легкой атлетики, а потом вовремя ушла?

– На данный момент, мы последнее поколение, кто соревновались в эстафете, бежали с флагом, слушали гимн на пьедестале... Не могу сказать, что я рада, потому что среди тех, кто выступает сейчас, осталось много друзей. За них болит сердце.

Смотришь, например, на – фантастическая девочка, бегает по 11,15 при нулевой конкуренции! Уверена, что если бы не санкции, у нее был бы большой путь. А так, ее карьера – это мои слезы.

Лично мне решение уйти из спорта далось просто. Мне было 29 лет, я прекрасно понимала, что все ограничения – это надолго, не на год-два точно. Ну, и какой смысл был ждать? – сказала .

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