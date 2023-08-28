Бегун Недосеков о том, что по ошибке купил запрещенный препарат: «Я получил 4 года дисквалификации, как за стероиды или ЭПО. Разве это справедливо?»

Кирилл Недосеков объяснил, как ошибка в препаратах привела к дисквалификации.

В 2022-м российский бегун сдал положительный допинг-тест на фонтурацетам – стимулирующий препарат, запрещенный в соревновательный период. РУСАДА дисквалифицировало Недосекова на 4 года.

«Я использовал не так много препаратов. По сути, только БАДы вроде «Омеги-3», аминокислоты и «Ноотропил», как я тогда думал. Мы тогда увидели в интернете слова бывшего главы РУСАДА Юрия Гануса, который рассказывал, что если разрешенный и запрещенный препараты изготавливают на одном заводе, то там может быть какая-то примесь запрещенного вещества.

Я взял упаковку препарата, стал искать, где его делают. Скинул фотку товарищу, он проверил, а этот завод, оказывается, вообще «Ноотропил» не производит. И только тогда я посмотрел внимательней и понял, что это «Нанотропил», а не «Ноотропил». И там сходу в инструкции указано, что действующее вещество – фонтурацетам, а он запрещен.

«Ноотропил» мне рекомендовали еще лет 10 назад, когда я занимался лыжными гонками. Это ноотропный препарат, который принимают, например, в период экзаменов или повышенных умственных нагрузок. Но я прибегал к нему крайне редко. Почему вспомнил о нем той осенью? У меня был очень насыщенный сезон, марафон в Москве должен был стать уже третьим за весну-лето. Я чувствовал себя уставшим, причем не столько физически, сколько морально. Впервые я так много времени проводил на сборах, без семьи. Поэтому пошел в аптеку в Кисловодске и попросил «Ноотропил».

Видимо, аптекарь меня не расслышала. А упаковки у препаратов реально похожи, в «Нанотропиле» даже буква «А» оформлена так, что ее можно принять за товарный знак.

Да я, если честно, уже и не помнил, как правильно должна выглядеть упаковка.

«Ноотропил» и «Нанотропил», как оказалось, препараты из одной группы, но с разным действующим веществом. Пирацетам, который в «Ноотропиле», не запрещен. Фонтурацетам запрещен только в соревновательный период. Хотя, как видите, там даже названия похожи.

Я изначально был открыт, в объяснительной все написал как есть, ничего не утаил. По ходу сезона выступал на всех официальных стартах – Кубок России, чемпионат России – и почти везде сдавал пробы. Человек, который скрывается от контроля, по идее должен такие соревнования обходить стороной.

А в итоге я получил 4 года дисквалификации, как за стероиды или ЭПО. Я понимаю, что существуют правила, но ведь даже по правилам я бы мог подписать признание и за любой серьезный препарат получить 3 года вместо 4. Разве это справедливо?» – сказал Недосеков.

«Аптекарь меня не расслышала и дала не тот препарат». Ошибка в названии на 2 буквы = 4 года за допинг