Бегун Недосеков о том, что по ошибке купил запрещенный препарат: «Я получил 4 года дисквалификации, как за стероиды или ЭПО. Разве это справедливо?»

Теги Бег допинг сборная России дисквалификации Кирилл Недосеков Легкая атлетика

Кирилл Недосеков объяснил, как ошибка в препаратах привела к дисквалификации.

В 2022-м российский бегун сдал положительный допинг-тест на фонтурацетам – стимулирующий препарат, запрещенный в соревновательный период. РУСАДА дисквалифицировало Недосекова на 4 года.

«Я использовал не так много препаратов. По сути, только БАДы вроде «Омеги-3», аминокислоты и «Ноотропил», как я тогда думал. Мы тогда увидели в интернете слова бывшего главы РУСАДА Юрия Гануса, который рассказывал, что если разрешенный и запрещенный препараты изготавливают на одном заводе, то там может быть какая-то примесь запрещенного вещества.

Я взял упаковку препарата, стал искать, где его делают. Скинул фотку товарищу, он проверил, а этот завод, оказывается, вообще «Ноотропил» не производит. И только тогда я посмотрел внимательней и понял, что это «Нанотропил», а не «Ноотропил». И там сходу в инструкции указано, что действующее вещество – фонтурацетам, а он запрещен.

«Ноотропил» мне рекомендовали еще лет 10 назад, когда я занимался лыжными гонками. Это ноотропный препарат, который принимают, например, в период экзаменов или повышенных умственных нагрузок. Но я прибегал к нему крайне редко. Почему вспомнил о нем той осенью? У меня был очень насыщенный сезон, марафон в Москве должен был стать уже третьим за весну-лето. Я чувствовал себя уставшим, причем не столько физически, сколько морально. Впервые я так много времени проводил на сборах, без семьи. Поэтому пошел в аптеку в Кисловодске и попросил «Ноотропил».

Видимо, аптекарь меня не расслышала. А упаковки у препаратов реально похожи, в «Нанотропиле» даже буква «А» оформлена так, что ее можно принять за товарный знак.

Да я, если честно, уже и не помнил, как правильно должна выглядеть упаковка.

«Ноотропил» и «Нанотропил», как оказалось, препараты из одной группы, но с разным действующим веществом. Пирацетам, который в «Ноотропиле», не запрещен. Фонтурацетам запрещен только в соревновательный период. Хотя, как видите, там даже названия похожи.

Я изначально был открыт, в объяснительной все написал как есть, ничего не утаил. По ходу сезона выступал на всех официальных стартах – Кубок России, чемпионат России – и почти везде сдавал пробы. Человек, который скрывается от контроля, по идее должен такие соревнования обходить стороной.

А в итоге я получил 4 года дисквалификации, как за стероиды или ЭПО. Я понимаю, что существуют правила, но ведь даже по правилам я бы мог подписать признание и за любой серьезный препарат получить 3 года вместо 4. Разве это справедливо?» – сказал Недосеков.

«Аптекарь меня не расслышала и дала не тот препарат». Ошибка в названии на 2 буквы = 4 года за допинг

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23 комментария

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Добрый_Ээх
ладно не гематоген с героином спутал
+29
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Sprinter17
То, что аптекарь не расслышала - ладно, бывает. Но, во-первых, упаковки у них разного цветового оформления, нифига они не похожи, а во-вторых, сами таблетки очень различаются формой, размером (в несколько раз) и блистером. Так что садись, два, т.е. четыре года.
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Геннадий Тёкин
Какой то детский отмаз, а мужик с виду вроде взрослый).
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Timur Gabdullin
Ответ Timur Gabdullin
После того как меня поймали на воровстве я понял и начал объяснять что перепутал свою пачку бумаги а4 с чужими деньгами из сейфа. Не ну и то бумага и это бумага, а мне впаяли как за кражу.
А если серьезно препарат продают по рецепту, стоимость у него в 5 раз выше чем у ноотропила, и в догонку за 9 дней его концентрация падает в 42 раза. При таких раскладах все в истории звучит как попытка обмана.
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Валерий Рзянин
В стране уже много лет с препаратами строже, чем с хулиганством на улицах, а тут 2 буквы проф спортсмен перепутал.... Либо ты "клинический" бездельник"(заменил слово по правилам сайта) относящийся к своей карьере на тяп-ляп ", либо умышленное применение... На "бездельника" совершенно не похож...
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Олег910
И вообще я не принимал препарат. Друг принимал, а я просто рядом стоял.
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expertmer2020
Не умеешь читать - не ходи в аптеку.
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Григ77
оказывается он понял что перепутал уже после того как об этом узнал ВАДА ))
прям детский сад какой то )))
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xakk
Ну учитывая объяснения может быть ему все таки нужен был Ноотропил :
Показания:

Симптоматическое лечение ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-мнестических нарушений при отсутствии установленного диагноза ДЕМЕНЦИИ.
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Timur Gabdullin
После того как меня поймали на воровстве я понял и начал объяснять что перепутал свою пачку бумаги а4 с чужими деньгами из сейфа. Не ну и то бумага и это бумага, а мне впаяли как за кражу.
+6
-3
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Beloded2007
"А в кафе я попросил добавить топинг, а там не расслышали и добавили допинг", - добавил Недосеков.
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Волька-ибн-Алёша
детский лепет
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Ole Gunor
Конечно нет, особенно когда покупаешь где то, что то, у кого то и чего то ждешь в плане показанного результата.
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Григ77
РУСАДА на данный момент имеет статус несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
Логинова

тогда как же РУСАДА спортсмена дисквалифицировала ?
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Водяра
Недобегун.
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catcher69
дадада мы все конечно в это верим как не верим самим себе ))))))))))))))
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Рафаиль Сабиров
Ну недосёк я, извините.
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dimakosyrev
Справедливо
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Григ77
интересно, когда он наконец то понял что перепутал препараты ,он сам об этом сказал ваде или все же был пойман ими?
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Jason Kidd
Лучше бы просто признал и повинился, чем такие отмазки клеить. Уважение бы снискал.
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Виктор Войнов
Закон и справедливость это совсем не одно и то же. А иногда и совсем разные вещи
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arisstopane
изображая жертву
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