Бегунья Александрова о сборе в Кении: «Атмосфера потрясающая! Все дружелюбные, добрые, даже собаки, которых я боюсь, не кусаются»

Теги Бег сборная России жен Степан Киселев Марафон Дина Александрова Легкая атлетика

Российская легкоатлетка Дина Александрова рассказала о сборе в Кении.

Александрова отправилась в Африку с тренером Степаном Киселевым.  

«Мы в Итене, на высоте 2450 м над уровнем моря. Вокруг – сплошь рекордсмены, олимпийские чемпионы изо всех уголков мира. Живем в гостинице, тут все стандартно: одноместный номер, душ с горячей водой, трехразовое питание. Из экзотики – здесь внезапно оказалась классная баня на дровах! Только веников не хватает, хотя я в шутку предлагала ребятам нарвать листьев авокадо. И даже сами кенийцы с удовольствием ходят в баню.

Атмосфера потрясающая! Все дружелюбные, добрые, даже собаки, которых я боюсь, не кусаются.

У нас был случай, снимали тренировку на стадионе на Go Pro, и вот я приезжаю домой, смотрю – а камеры нет. Народу на стадионе оставалось полно.

Степа: «Ну все, понятно». Я настояла на том, чтобы вернуться. И представляете, она там так и лежала, никто не взял! Мы потом уже увидели, что кто-то ее трогал, что-то даже снял, но положил на место.

Или по вечерам, тут принято вторую тренировку делать уже не в группе, а самостоятельно, и совсем медленно, трусцой. И вот бежишь, а тебе все дети машут «хай!», смеются, бегут за тобой...

Однажды мне было на горках совсем тяжело, и я прям захотела поймать просвет с группой и дальше бежать спокойно. Но нет, не дали. И правда, я заметила, что в группе бежать проще. Есть своя энергия!

Утром все смеются: «Привет, Дина, сегодня easy run». А у них easy run – это вообще не «изи», а минимум 20 км в хорошем темпе. Причем местность в Итене холмистая, равнины тут почти нет.

Атмосфера потрясающая! Все дружелюбные, добрые, даже собаки, которых я боюсь, не кусаются. У нас был случай, снимали тренировку на стадионе на Go Pro, и вот я приезжаю домой, смотрю – а камеры нет. Народу на стадионе оставалось полно. Степа: «Ну все, понятно». Я настояла на том, чтобы вернуться. И представляете, она там так и лежала, никто не взял! Мы потом уже увидели, что кто-то ее трогал, что-то даже снял, но положил на место.

Или по вечерам, тут принято вторую тренировку делать уже не в группе, а самостоятельно, и совсем медленно, трусцой. И вот бежишь, а тебе все дети машут «хай!», смеются, бегут за тобой...» – сказала Александрова. 

«В Кении все добрые, даже собаки не кусаются». Наша бегунья кайфует от Африки

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий