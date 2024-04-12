Бегунья Александрова о сборе в Кении: «Атмосфера потрясающая! Все дружелюбные, добрые, даже собаки, которых я боюсь, не кусаются»

Российская легкоатлетка Дина Александрова рассказала о сборе в Кении.

Александрова отправилась в Африку с тренером Степаном Киселевым.

«Мы в Итене, на высоте 2450 м над уровнем моря. Вокруг – сплошь рекордсмены, олимпийские чемпионы изо всех уголков мира. Живем в гостинице, тут все стандартно: одноместный номер, душ с горячей водой, трехразовое питание. Из экзотики – здесь внезапно оказалась классная баня на дровах! Только веников не хватает, хотя я в шутку предлагала ребятам нарвать листьев авокадо. И даже сами кенийцы с удовольствием ходят в баню.

Атмосфера потрясающая! Все дружелюбные, добрые, даже собаки, которых я боюсь, не кусаются.

У нас был случай, снимали тренировку на стадионе на Go Pro, и вот я приезжаю домой, смотрю – а камеры нет. Народу на стадионе оставалось полно.

Степа: «Ну все, понятно». Я настояла на том, чтобы вернуться. И представляете, она там так и лежала, никто не взял! Мы потом уже увидели, что кто-то ее трогал, что-то даже снял, но положил на место.

Или по вечерам, тут принято вторую тренировку делать уже не в группе, а самостоятельно, и совсем медленно, трусцой. И вот бежишь, а тебе все дети машут «хай!», смеются, бегут за тобой...

Однажды мне было на горках совсем тяжело, и я прям захотела поймать просвет с группой и дальше бежать спокойно. Но нет, не дали. И правда, я заметила, что в группе бежать проще. Есть своя энергия!

Утром все смеются: «Привет, Дина, сегодня easy run». А у них easy run – это вообще не «изи», а минимум 20 км в хорошем темпе. Причем местность в Итене холмистая, равнины тут почти нет.

Атмосфера потрясающая! Все дружелюбные, добрые, даже собаки, которых я боюсь, не кусаются. У нас был случай, снимали тренировку на стадионе на Go Pro, и вот я приезжаю домой, смотрю – а камеры нет. Народу на стадионе оставалось полно. Степа: «Ну все, понятно». Я настояла на том, чтобы вернуться. И представляете, она там так и лежала, никто не взял! Мы потом уже увидели, что кто-то ее трогал, что-то даже снял, но положил на место.

Или по вечерам, тут принято вторую тренировку делать уже не в группе, а самостоятельно, и совсем медленно, трусцой. И вот бежишь, а тебе все дети машут «хай!», смеются, бегут за тобой...» – сказала Александрова.

«В Кении все добрые, даже собаки не кусаются». Наша бегунья кайфует от Африки