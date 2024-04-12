Бегунья Александрова о сборе в Кении: «Это дорого. Я не вхожу в сборную, поэтому все расходы на сборы и тренировки несу сама»

Российская бегунья Дина Александрова рассказала о стоимости сборов в Кении.

– Главный для многих вопрос: сколько стоит вот так поехать в Кению на сбор?

– Дорого. Перелет – тысяч 80 рублей в один конец. Проживание и питание очень индивидуально, в среднем – около 30 долларов в сутки, но если хочешь бассейн и all inclusive – может быть и 50, и больше.

Сами тренировки бесплатные, вход на стадион и тем более в лес, где все бегают, свободный. Но, скажем, ехать отсюда (от Итена – Sports) до Эльдорета минут 40, нужно заказывать матату – местное такси.

Я не вхожу в сборную, поэтому все расходы на сборы и тренировки несу сама.

– Почему ты не в сборной России? Как такое возможно?

– Возможно, потому что в прошлом сезоне мы отдавали предпочтение другим стартам – «Московскому марафону», марафону «Белые ночи», а в чемпионате России по марафону я не участвовала. Хотя я выиграла чемпионат страны по бегу на 15 км, а он тоже есть в календаре как официальный старт. Может, про меня забыли?

Ну, не включили – и ладно. Переживу.

– У тебя не было сомнений: сбор в условном Кисловодске точно обошелся бы дешевле. Отобьются потом эти вложения?

– Дело же не только в деньгах, или, даже точнее, совсем не в них. Я не знаю, что будет после Кении, что мне это даст в плане результата. Но в любом случае, это классный опыт. Когда я еще съезжу в Кению, потренируюсь в такой классной группе? Может, я через год закончу, кто знает?

Пока есть возможность – нужно делать. Это точно окупится, как минимум всеми эмоциями, какие я тут пережила, – сказала Александрова.

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