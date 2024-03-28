Два решения по делу Халеп: по одному она год сидела на допинге, по второму – почти не виновата. Почему так?

В начале месяца четырехлетнюю допинговую дисквалификацию Симоны Халеп, из которой она отбыла полтора года, сократили до девяти месяцев, так что двукратная чемпионка «Больших шлемов» смогла немедленно вернуться в тур и уже выступила на турнире в Майами .

Халеп, которую первоначально отстранила независимая дисциплинарная комиссия, добилась сокращения дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (CAS). 32-летняя румынка настаивала на своей невиновности, и CAS поддержал ее в том смысле, что не нашел в ее действиях намеренного обмана – только халатность, проявленную, когда она не проверила как следует пищевые добавки, которые принимала (и которые оказались загрязненными).

Кто бы ни был прав: CAS, де-факто оправдавший Халеп, или дисциплинарная комиссия, заключившая, что она сидела на допинге почти весь 2022-й , это как минимум значит, что кто-то из них очень сильно ошибся. Между фатальным для карьеры баном за систематический допинг и коротким за случайность, которая может произойти с каждым, – пропасть, и непонятно, как два органа, рассматривавшие одни и те же обстоятельства, пришли к таким разным выводам. А главное – как можно доверять антидопинговой системе, которая работает с такой гигантской погрешностью?

После решения CAS прошло три недели, но суд все еще не опубликовал мотивировочную часть (последняя опубликованная – по апелляции ОКР на отстранение МОК 5 марта). Но Дэвид Уолш из The Times попытался ответить на вопрос, кто же все-таки ошибся, и без нее. Вот что у него получилось.

Обвинений было два – но разберем хотя бы одно

«29 августа 2022-го в первом круге US Open Халеп играла с украинской квалифаеркой Дарьей Снигур, и ожидалось, что она спокойно выиграет. К сожалению для Халеп, матч закончился сенсацией. Как положено по протоколу, у нее как проигравшей после матча взяли анализ мочи на допинг.

В пробе Халеп нашли отпускаемое по рецепту вещество роксадустат, и два месяца спустя ей предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил. Независимо от августовского анализа мочи в сентябре у Халеп взяли кровь для ее биологического паспорта. Результат этого анализа привлек внимание экспертов WADA. Сопоставив свежий анализ Халеп с ее 50 предыдущими, все три эксперта, занимающиеся биологическими паспортами спортсменов, заключили, что «допинг вероятен». Так Халеп предъявили два разных обвинения в допинге.

Разберем только первое обвинение, потому что присутствие роксадустата в организме Халеп никем не оспаривается. Халеп соглашается, что вещество было в ее моче, но настаивает, что оно попало туда в результате загрязнения легальной добавкой Keto MCT, которую она в тот период принимала. Она принимала легальную добавку, не зная, что она содержит следы запрещенного вещества и грозит ей потерей карьеры.

Роксадустат иногда еще называют кислородом в таблетке. Это стимулятор крови, используемый для лечения анемии, – не то, что ожидаешь найти в составе БАДа на основе коллагена. Зато роксадустат используется спортсменами для незаконного повышения производительности, и известны три случая, когда спортсменов на нем ловили».

Допустим, роксадустат мог попасть в организм Халеп случайно (хотя обвинение не поверило и в это)

«Конечно, случаются и загрязнения. Каждый случай должен рассматриваться отдельно. Халеп утверждала, что как минимум один компонент ее добавки – китайского происхождения, и именно его она называет источником загрязнения.

Эксперт со стороны Халеп профессор Жан-Клод Альварес предоставил доказательства того, что нашел роксадустат в БАДе, который она принимала. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отправило эти образцы в лаборатории в Солт-Лейк-Сити и Монреале, аккредитованные WADA. Они проверили их разными способами, включая тот, что использовал Альварес, но роксадустат не нашли.

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Когда одни научные доказательства противоречат другим, у людей, ответственных за принятие окончательного решения, может не быть необходимого опыта, чтобы это решение принять. Поэтому они в таких случаях обычно не отдают предпочтение никому. Они не любят обвинять ученых в неправоте – или чем похуже.

Дисциплинарная комиссия, разбиравшая дело Халеп, допустила возможность заражения, но решила, что случайное заражение не объясняет количество вещества, найденное в моче Халеп. Это ключевой момент, и математика тут довольно простая. Альварес утверждает, что нашел роксадустат в легальной добавке, пусть и в маленьком количестве. Тогда встает вопрос: сколько этой добавки нужно принять, чтобы анализ мочи показал роксадустат?»

Или другими словами,

Насколько случайным мог быть объем роксадустата, найденный у Халеп?

«Фармакокинетика – дисциплина, изучающая, как организм взаимодействует с вводимыми в него веществами. ITIA попросило доктора Даниэла Эйчнера, президента лаборатории в Солт-Лейк-Сити и экспета в фармакокинетике, сосчитать. Доктор Эйчнер исходил из двух сценариев: в одном использовались самый высокий уровень роксадустата, найденный профессором Альваресом, и самый низкий, найденный в анализе Халеп.

Для второго сценария использовались средние значения.

Для первого сценария, по подсчетам доктора Эйчнера, игроку нужно было бы больше чем в 50 раз превысить рекомендованные 10г дневной дозы БАДа. Халеп же настаивает, что принимала рекомендованную дозу. Для второго сценария доктор Эйчнер сосчитал, что Халеп нужно было принять 5000 рекомендованных дневных доз добавки, чтобы в ее моче была найдена концентрация роксадустата, которая была найдена у нее в августе 2022-го».

Как отреагировал CAS?

«Чтобы принять сторону Халеп, CAS должен был либо проигнорировать фармакокинетику, либо – что еще хуже – не понять ее. Ни один, ни второй вариант не внушают веру в последовательность антидопинговых процессов».

Что на это ответила сторона Халеп?

После публикации The Times адвокат Халеп Говард Джейкобс, дважды упомянутый в ней, ответил в Х:

«Когда Дэвид Уолш в The Times, даже не читав решение CAS, утверждает, что «CAS должен был либо проигнорировать фармакокинетику, либо – что еще хуже – не понять ее», он очень удобно для себя опускает, что трибунал CAS укомплектован по высшему разряду и возглавляется бывшим судьей с кандидатской степенью в клеточной биологии.

Доводы ITIA насчет и роксадустата, и биологического паспорта были единогласно отклонены по причинам, которые CAS еще опубликует. Критиковать решение, которое ты не читал, – бессмысленное занятие».

Халеп обвиняли, что она сидела на допинге почти весь 2022-й. Главное из 126 страниц решения по ее делу

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Фото: Gettyimages.ru /Megan Briggs, Julian Finney; linkedin.com /in/jean-claude-alvarez; instagram.com /simonahalep/