Тарасова о словах Макрона про олимпийское перемирие: «На время Олимпиады войны всегда прекращают. Так что это не новости»

Татьяна Тарасова отреагировала на слова Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии.

Ранее президент Франции заявил о планах добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

«Вообще, на время Олимпиады войны всегда прекращают. Так что это не новости.

Не понимаю, почему он мог сказать об этом только сейчас. Он мог даже об этом не говорить. Это и так известно», — сказала Тарасова.