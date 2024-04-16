Тарасова о словах Макрона про олимпийское перемирие: «На время Олимпиады войны всегда прекращают. Так что это не новости»

Теги Татьяна Тарасова Париж-2024 Политика Эммануэль Макрон Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на слова Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии.

Ранее президент Франции заявил о планах добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

«Вообще, на время Олимпиады войны всегда прекращают. Так что это не новости.

Не понимаю, почему он мог сказать об этом только сейчас. Он мог даже об этом не говорить. Это и так известно», — сказала Тарасова.

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21 комментарий
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Россия официально не участвует не на олимпиаде ни на войне так что к нам это не относится
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+48
Ответ Olga.t
Не думаю, что на время предстоящей Олимпиады прекратятся военные действия только потому, что "так всегда было".
для этого и придумали различные военные операции. без объявления войны. так что же юре войн практически нет в мире.
+13
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+12
Не думаю, что на время предстоящей Олимпиады прекратятся военные действия только потому, что "так всегда было".
+12
-2
+10
Иногда на время войн прекращают олимпиады...
+11
-2
+9
Когда соревновались древние греки, то да, во всей Древней Греции войны прекращались. Если бы сейчас соревновался весь мир, тогда было бы применимо. А это олимпиада для избранных.
+11
-8
+3
А во время игра дружбы что делают?
+2
-1
+1
А некоторые начинают войну во время Олимпиады....
+9
-8
+1
Олимпийское перемирие начинается за неделю до ОИ и заканчивается через неделю после ОИ. Что было 24.02.2022г.?
+7
-6
+1
Ни разу не прекращали войны
+3
-2
+1
Ответ Ярославец75
Шла война на Донбассе. Олимпиада 2014,2016,2018,2020. Что то никто не говорил украинской стороне о прекращении огня. Или это другое?
В войне всегда участвуют как минимум 2 стороны. Призыв о прекращении войны адресован всем участникам.
+2
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Надо мнение Саакашвили на этот счет узнать.
+4
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Учитывая, что Штаты по классике кинули своих подопечных, а армия РФ медленно, но верно продвигается на запад, к тому времени, глядишь, и не понадобится перемирие.
+6
-6
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Шла война на Донбассе. Олимпиада 2014,2016,2018,2020. Что то никто не говорил украинской стороне о прекращении огня. Или это другое?
+8
-8
0
Ответ molot p
а не проще уломать украинцев сдать территории? очевидно, что РФ не отступит и шансов что-то отвоевать у ВСУ нет. конечно им проще своих в утиль сливать, чтобы бабла больше стырить, но имеет же какой-то вес Макарон в Европе?
Не имеет он веса в Европе... здесь волбще сейчас нет политиков, которые имеют вес.
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