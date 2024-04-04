Светлана Журова: «Болеть за нейтрального спортсмена, со специально написанным для них гимном и созданным для них флагом – абсурд»

Светлана Журова заявила, что болеть за нейтральных спортсменов абсурдно.

Российские спортсмены допущены к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

– Будете ли вы радоваться их медалям, как раньше?

– Дело в том, что эта медаль нигде не будет учитываться. По большому счету, ее нет. Вот так вот удивительно.

Судя по заявлениям мэра Парижа я допускаю, что нашим спортсменам, чтобы они смогли там оказаться, придется дополнительно выполнить какие-то условия не только МОК, но и Франции. А какие это будут условия – неизвестно. Судя по той жесткой риторике мэра Парижа, что они не хотят видеть русских, то я не удивлюсь, что они выставят еще какие-нибудь свои условия, чтобы в итоге не пустить спортсменов на границе.

Получается, пока болеть-то и не за кого. Но и болеть за никого, за индивидуального, нейтрального спортсмена, со специально написанным для них гимном и созданным для них флагом – абсурд.

– Но ведь внутри страны мы все прекрасно понимаем, что это за спортсмены и какую страну они представляют.

– Конечно, мы понимаем. Но в то же время мы не знаем, какие еще условия их заставят принять. Может быть, в данный момент я скажу, что за этих пару теннисистов я буду болеть, но потом если они еще подпишут какой-то такой документ, после чего я, возможно, и не захочу за них болеть. Пока я не могу сказать.

У нас же все меняется. Они нас все время загоняют в такие рамки, когда мы, что-то комментируя как эксперты, выглядим в глазах собственного населения странными людьми.

Я допускаю, что это будут единицы. И это будут только теннисисты, – сказала депутат Госдумы Журова.