Светлана Журова: «Болеть за нейтрального спортсмена, со специально написанным для них гимном и созданным для них флагом – абсурд»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Париж-2024 Легкая атлетика

Светлана Журова заявила, что болеть за нейтральных спортсменов абсурдно.

Российские спортсмены допущены к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий. 

– Будете ли вы радоваться их медалям, как раньше? 

– Дело в том, что эта медаль нигде не будет учитываться. По большому счету, ее нет. Вот так вот удивительно.

Судя по заявлениям мэра Парижа я допускаю, что нашим спортсменам, чтобы они смогли там оказаться, придется дополнительно выполнить какие-то условия не только МОК, но и Франции. А какие это будут условия – неизвестно. Судя по той жесткой риторике мэра Парижа, что они не хотят видеть русских, то я не удивлюсь, что они выставят еще какие-нибудь свои условия, чтобы в итоге не пустить спортсменов на границе. 

Получается, пока болеть-то и не за кого. Но и болеть за никого, за индивидуального, нейтрального спортсмена, со специально написанным для них гимном и созданным для них флагом – абсурд. 

– Но ведь внутри страны мы все прекрасно понимаем, что это за спортсмены и какую страну они представляют. 

– Конечно, мы понимаем. Но в то же время мы не знаем, какие еще условия их заставят принять. Может быть, в данный момент я скажу, что за этих пару теннисистов я буду болеть, но потом если они еще подпишут какой-то такой документ, после чего я, возможно, и не захочу за них болеть. Пока я не могу сказать.

У нас же все меняется. Они нас все время загоняют в такие рамки, когда мы, что-то комментируя как эксперты, выглядим в глазах собственного населения странными людьми. 

Я допускаю, что это будут единицы. И это будут только теннисисты, – сказала депутат Госдумы Журова. 

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15 комментариев
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Болеть или не болеть за какую-то личность в зависимости от того, какой документ подписал - это уже 100% дурка.
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Спортсмен - это человек. Если он дошёл до ОИ за ним история поражений, травм, побед, усталости, преодоления и много чего ещё. Если понимаешь это и желаешь конкретному спортсмену победу, то причём тут флаг?
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Держать тупых спортсменов в Думе в качестве депутатов - вот где истинный абсурд!
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абсурд - это национализм в спорте, только самые одизные режимы творят из своих спортсменов национальных героев
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Высказались все кроме главного ответственного за изоляцию российского спорта.
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А надо болеть за какой-то определённый флаг что ли?
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Они нас все время загоняют в такие рамки. (с)

Хорошо, что только они, правда?
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Предположим наилучший сценарий для РФ - рухнул режим ВВП. Рано или поздно это произойдет ибо нет ничего вечного.
При этом на смену придет западно ориентированный лидер, ведь элита столько лет воровала не для того, что бы жить в Сочи, а лучшем случае Эмиратах.
Им для статуса нужен Лондон, Париж, Нью - Йорк, Майами и тд.
Как быстро Журова и такие же уникумы( ковычки) переобуют свои тапки?
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Ответ Oleg
Предположим наилучший сценарий для РФ - рухнул режим ВВП. Рано или поздно это произойдет ибо нет ничего вечного. При этом на смену придет западно ориентированный лидер, ведь элита столько лет воровала не для того, что бы жить в Сочи, а лучшем случае Эмиратах. Им для статуса нужен Лондон, Париж, Нью - Йорк, Майами и тд. Как быстро Журова и такие же уникумы( ковычки) переобуют свои тапки?
Прямо в прыжке. Тоесть секунды за полторы
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Высказались все кроме главного ответственного за изоляцию российского спорта.
кхе кхе
мням мням
прошу отнестись с пониманием
времени на раскачку нет
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Рушатся скрепы, каждый тянет одеяло на себя )
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Сейчас она говорит так, но если все же кто то сможет выиграть или хотя бы взять медаль, она уже в числе первых будет этим гордиться
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"Дело в том, что эта медаль нигде не будет учитываться. По большому счету, ее нет. Вот так вот удивительно." (с) А куда она денется? Бах себе заберёт что ли? Для чего пороть всякую отсебятину? Спортсмен получит медаль и будет считаться ОЧ или призёром игр,вне зависимости от статуса. Журова какая-то одичавшая тётка, придумывает чушь, сама в неё верит ещё и людей пытается в этом убедить.
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Ответ Ебздрогыч
Держать тупых спортсменов в Думе в качестве депутатов - вот где истинный абсурд!
Сплошные кривые зеркала! (((🥴
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