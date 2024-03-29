Глава МОК: «Наши действия должны иметь политическое влияние. Потому что в противном случае мы не были бы актуальны»

Теги МОК Томас Бах Политика ТАСС Легкая атлетика

Глава МОК Томас Бах признал, что организация подвержена политическому влиянию.

«Мы должны во что бы то ни стало защищать нашу автономию. Я это уже говорил много раз, но, очевидно, нужно повторить: это не значит, что мы аполитичны, что мы ведем себя так, как если бы жили на острове святых, что мы не признаем политического влияния наших действий.

Они должны иметь политическое влияние. Потому что в противном случае мы не были бы актуальны», — заявил Бах. 

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25 комментариев
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Дед, прими таблетки
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Наконец то признал то, что всем давно бы́ло понятно.
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Честно говоря, я думал, что МОК это про спорт.
А как он определяет какая линия политики правильная? На основании чего?
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Олимпийские игры должны объединять, сглаживать разногласия между странами и народами. В этом особенность Олимпийского движения касаемо политики, а МОК только подливает масло в огонь
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Бах пошёл в разнос. Вызывайте санитаров!
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Что и требовалось доказать.
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Раз так, примите адекватное решение по Израилю... но о чём это я, мечты мечты...
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Ответ Даша Тихонова
Раз так, примите адекватное решение по Израилю... но о чём это я, мечты мечты...
Вам же объяснили, организация подвержена политическому влиянию. То есть она принимает не справедливые решения, а решения в угоду тем, чьему влиянию подвержена.
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Ответ Alex1104
Честно говоря, я думал, что МОК это про спорт. А как он определяет какая линия политики правильная? На основании чего?
"стрелки осциллографа": зрада/перемога
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Так Бах политик, а не спортивный руководитель! Мы это и раньше знали, но теперь они перестали стесняться говорить об этом открыто. То есть они заявляют, что отныне у них все игры политические.
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Ну всё, маски сброшены! Про девиз "Спорт вне политики" можно забыть!
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Ранее Томас Бах заявлял, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований делается якобы для их защиты. А теперь он наконец-то сказал правду!
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Это всё лежало на поверхности, признай он это или нет..Ну ладно хоть врать перестали, видимо изворачиваться в сокрытии очевидного стало совсем напряжно и бессмысленно. Еще бы ответили на вопрос при чем здесь спортсмены, которые в подавляющем большинстве вообще от политики далеки, а озабочены тренировками, соревнованиями и рекордами. На что такое они посягнут, если приедут, выступят и уедут обратно? Наоборот, все до такой степени накалилось, что любое мирное взаимодействие может в какой-то мере спасти от необдуманных решений, перевернуть что-то в сознании. Видимо увы...
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То есть вы транслируете политические решения своих хозяев, при этом боретесь за свою автономию? Жесткая биполярка!
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Вот все таки Бах и проговорился - все таки Спорт это Политика.
БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА.
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Подстилка с самомнением
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Он каждый раз говорит разное в прошлом интервью говорил что МОК не политическая организация , может ему нужно к психиатру ?
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Вскрылся))

вы не понимаете
это цветущий сад
посреди диких джунглей
+3
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что он несет ? там димееция с биполярным иасстроийством и еше с пяток тяделых заболеваний
+2
0
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Как же легко лицемеры переобулись со "спорт вне политики" в более удобные шлёпанцы.
Носят обувь по сезону, чо. Чтоб нигде не жало, не дай боже.
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Ну правильно, зачем обижать гегемона, тем более, что там ровесник баховский, всё понимаем, герр Томас
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МОК - упряжка из ездовых собак, а Бах - коренная собака этой упряжки, и всем давным-давно уж известно, кто управляет упряжкой...
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Ну вот и всё Бах, а ты всё время изображал из себя целомудренную простушку.
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Это было бы вполне логично, если бы правила были одними для всех 🤷‍♀️
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Ответ Lexx2
"стрелки осциллографа": зрада/перемога
Тоже вариант
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