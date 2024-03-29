Глава МОК: «Наши действия должны иметь политическое влияние. Потому что в противном случае мы не были бы актуальны»

Глава МОК Томас Бах признал, что организация подвержена политическому влиянию.

«Мы должны во что бы то ни стало защищать нашу автономию. Я это уже говорил много раз, но, очевидно, нужно повторить: это не значит, что мы аполитичны, что мы ведем себя так, как если бы жили на острове святых, что мы не признаем политического влияния наших действий.

Они должны иметь политическое влияние. Потому что в противном случае мы не были бы актуальны», — заявил Бах.