«Будут ли российские пятиборцы отбираться на Олимпиаду, я пока не могу дать конкретный ответ». Тренер Макушин о нейтральном статусе

Российские пятиборцы еще не оформляли нейтральный статус для отбора на ОИ-2024.

Об этом сообщил главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

«Мы продолжаем готовиться к международным стартам, но нужно понимать, что в мужской команде практически все ведущие спортсмены имеют отношение к силовым структурам, как и лидеры женской сборной. На вопрос о том, будут ли российские пятиборцы отбираться на Олимпиаду, я пока не могу дать конкретный ответ.

Мы можем отобраться в Париж только через июньский чемпионат мира в Китае. Но для участия в этом турнире российские спортсмены должны обладать нейтральным статусом, к оформлению которого пока никто не приступал», – рассказал Андрей Макушин.

Согласно критериям Международного союза современного пятиборья (UIPM), нейтральный статус могут получить спортсмены, которые не поддерживали боевые действия и не имеют отношения к силовым структурам.

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