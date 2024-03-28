Драчев о нейтральном статусе: «Сплошной беспредел и унижение. Я с начала СВО придерживаюсь мнения, что не должно быть никаких поездок без флага и гимна»

Владимир Драчев назвал унижением условия МОК для российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Его смогут получить спортсмены, которые не поддерживают боевые действия и не относятся к силовым структурам.

«Я с начала СВО придерживаюсь мнения, что не должно быть никаких поездок без флага и гимна. Одно дело, когда были допинговые скандалы и нас награждали под музыку Петра Чайковского, другое – сейчас, когда идут боевые действия. Нынешние условия – сплошной беспредел и унижение.

Спортсмены – те же солдаты, офицеры, воины, только за нашу страну они бьются на спортивных аренах. А сейчас они собираются биться сами за себя, и мое мнение заключается в том, что в такой поездке необходимости нет, не то время.

Вспоминая свои Олимпийские игры, могу сказать, что главное – это команда, присутствие в ней создавало мощнейшую атмосферу. А здесь что будет? Даже командных видов спорта нет, наших сильнейших спортсменов с офицерскими званиями не допускают. Беспредел, зачем идти на поводу? Для кого будет ценным участие в этом шоу?» – сказал четырехкратный чемпион мира по биатлону Драчев.

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