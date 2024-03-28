Драчев о нейтральном статусе: «Сплошной беспредел и унижение. Я с начала СВО придерживаюсь мнения, что не должно быть никаких поездок без флага и гимна»

Теги допинг Олимпийская сборная России Владимир Драчев Париж-2024 Биатлон

Владимир Драчев назвал унижением условия МОК для российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Его смогут получить спортсмены, которые не поддерживают боевые действия и не относятся к силовым структурам.

«Я с начала СВО придерживаюсь мнения, что не должно быть никаких поездок без флага и гимна. Одно дело, когда были допинговые скандалы и нас награждали под музыку Петра Чайковского, другое – сейчас, когда идут боевые действия. Нынешние условия – сплошной беспредел и унижение.

Спортсмены – те же солдаты, офицеры, воины, только за нашу страну они бьются на спортивных аренах. А сейчас они собираются биться сами за себя, и мое мнение заключается в том, что в такой поездке необходимости нет, не то время.

Вспоминая свои Олимпийские игры, могу сказать, что главное – это команда, присутствие в ней создавало мощнейшую атмосферу. А здесь что будет? Даже командных видов спорта нет, наших сильнейших спортсменов с офицерскими званиями не допускают. Беспредел, зачем идти на поводу? Для кого будет ценным участие в этом шоу?» – сказал четырехкратный чемпион мира по биатлону Драчев.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

35 комментариев
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Смешно слышать это от человека, который не выдержав концуренции убежал выступать под флаг другой страны
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Холуй
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Вот Драчёв - настоящий солдат. Сперва за одну страну "повоевал", потом за другую. Жаль, старость подкралась, а так ещё за пару-тройку стран можно было бы "повоевать".
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Почему белорусский биатлонист вещает от лица россиянина?
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Эх Драчёв- Долбачёв
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Драчев настоящий депутат - всё о народе думает, о народе.
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Утомили со своим псевдопатриотизмом.
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Для кого будет ценным? Для начала оно будет ценным для самих спортсменов, которые работали и тренировались по 10-20 лет не для того, чтобы мумии в пиджаках решали за них, как им жить и кому за что биться. Своих старших сыновей-то на фронт уже отправил? Они там оба вроде как призывного возраста.
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Трэш..
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Пусть спортсмены уже сами решат. Без советов всех этих лизоблюдов.
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Ну так после начала СВО у таких патриотов появилась отличная возможность отправиться в "зону экстремального патриотизма" со всеми упомянутыми атрибутами: гимном, флагом...
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пишет чел, который ради ОИ сам поменял флаг страны на другой
ни стыда, ни совести
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А до начала СВО такого мнения не было?
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Я с начала "сво" придерживаюсь мнения, что такие, как ты, должны быть там
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Драчев - депутат ГосДумы, подполковник ВС РФ, белорусский биатлонист, председатель "Карельское землячество в Москве".
Какой многогранный человек !
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Так уж лет 20 без флага и гимна на Олимпиадах и Чемпионатах мира участвуем и тот де Драчев и ничего !!
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«Спортсмены – те же солдаты, офицеры, воины»

Дети в спортшколах преисполнятся перспективой от таких речей
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Никогда не пойму, почему старперы, которые уже все в своей жизни увидели и получили от спорта, у которых уже нет каких-то высоких устремлений, позволяют себе принимать решения за тех, у кого даже такая Олимпиада может быть шансом в жизни? Ну поедут они без команд, без поддержки - но пусть это будет только их решение. А мы должны их поддержать и поболеть за них, пусть хотя бы по телевизору.
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А Депутат Драчев может сказать что то новое отличное от депутатов Журовой и Валуева ?
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Вот и этот присоединился к Фетисову, Родининой пить не известно что, и после говорить неизвестно что
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Тут должна быть цитата Сэмуэля Джонсона про патриотизм и негодяя.
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Так, палковник по статусу? А пачему не на работе? там сейчас флагоносцы ой как нужны.
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Умеющему хорошо стрелять самое место в СВО. А он ляля разводит. Или нет?
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Драчёв, менявший флаги и гимны как перчатки - именно тот человек, к мнению которого стоит прислушиваться.
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Лучше выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде, чем лишить себя такой возможности, из-за политических решений людей, испытывающих безразличие ко всем кроме своей персоны.
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Драчев-кошельков головного мозга 🤯
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