Федерация легкой атлетики Финляндии проигнорировала приглашение на Игры дружбы

Федерация легкой атлетики Финляндии не ответила на приглашение РФ на Игры дружбы.

Об этом заявил гендиректор финской организации Харри Аалто. Игры дружбы пройдут в России в сентябре 2024 года.

«Разумеется, мы не ответили на приглашение. Вероятно, его цель – вызвать споры и дискуссии на Западе и в других странах. На это не стоит реагировать», – заявил Аалто, чьи слова цитирует Helsingin Sanomat.

ВАДА вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?