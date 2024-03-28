Федерация легкой атлетики Финляндии проигнорировала приглашение на Игры дружбы

Теги сборная Финляндии сборная Финляндии жен Игры дружбы Легкая атлетика

Федерация легкой атлетики Финляндии не ответила на приглашение РФ на Игры дружбы.

Об этом заявил гендиректор финской организации Харри Аалто. Игры дружбы пройдут в России в сентябре 2024 года.

«Разумеется, мы не ответили на приглашение. Вероятно, его цель – вызвать споры и дискуссии на Западе и в других странах. На это не стоит реагировать», – заявил Аалто, чьи слова цитирует Helsingin Sanomat.

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6 комментариев
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Ответ Yan D
На потешные дворовые игры приедут только серьёзные парни из Эритреи!💪💪💪
Что то так нормальные продвинутые пацаны заволновались то тогда? Прямо бутерброд не лезет в рот.
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Тревожный звонок. Боюсь, как бы еще эстонцы не отказались.
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Ответ Leon Petov
Финскому главнокомандующему Маннергейму, обладателю немецкого железного креста несколько лет назад повесили мемориальную доску в Питере. (сейчас она в Царском Селе) Так что зря отказались
Он выпускник русской армии вообще-то, никого не предавал, никуда не убегал. Напомнить, кто напал на его страну в 1939 году и забрал выход к Баренцеву морю и Ладожскому озеру, оттяпав треть территории? Так что потом через год страна захотела быть в коалиции с Гитлером, удивительно, правда?
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-1
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Ответ Хаскерс
Тревожный звонок. Боюсь, как бы еще эстонцы не отказались.
Эстонцы года через 3-4 откажутся
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