Максимум 54 россиянина смогут отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже. На данный момент квалифицировались 12

МОК назвал число россиян, которые могут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Как сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), на данный момент квалификацию прошли 12 спортсменов из России. Их максимальное количество может составить 54.

Отмечается, что при наиболее вероятном сценарии на соревнования, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, отправятся 36 россиян.

Также МОК сообщил, что квалификацию прошли семь белорусов – всего на участие в Играх претендуют 28 человек.

Ранее МОК разрешил российским и белорусским спортсменам выступить на Олимпиаде, если они смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию.

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