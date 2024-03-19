Максимум 54 россиянина смогут отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже. На данный момент квалифицировались 12

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Борьба

МОК назвал число россиян, которые могут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Как сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), на данный момент квалификацию прошли 12 спортсменов из России. Их максимальное количество может составить 54.

Отмечается, что при наиболее вероятном сценарии на соревнования, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, отправятся 36 россиян.

Также МОК сообщил, что квалификацию прошли семь белорусов – всего на участие в Играх претендуют 28 человек.

Ранее МОК разрешил российским и белорусским спортсменам выступить на Олимпиаде, если они смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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28 комментариев
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и им запрещено участвовать в церемонии Открытия и закрытия. ну-ну. Интересно каждую олимпиаду идут нейтральные атлету, но видимо тут жопа горит
+32
-6
+26
Череп им там измерять перед Олимпиадой не собираются?
+39
-14
+25
Список можно? Кто и где.
+9
-1
+8
Если не пускать в отборы то и ноль отберется. А дальше можно сказать что выступили те кто смогли отодраться
+5
-1
+4
Да пошли они в УПОЖ
+10
-7
+3
Ответ reddman
все правильно, в 1948 году Германию и Японию не пустили на игры, а тут 56 атлетов пускают, причем одних из лучших, не просто статистов, а тех, кто может выиграть медали.
А почему сша пустили после бомбежки Югославии и уничтожения народа Ирака? Или Израиль почему пускают за оккупацию Сирии?
+4
-1
+3
Ответ reddman
все правильно, в 1948 году Германию и Японию не пустили на игры, а тут 56 атлетов пускают, причем одних из лучших, не просто статистов, а тех, кто может выиграть медали.
Нормальные сравнения, а сборная сша постоянно участвовали во время Вьетнамской войны, и что?
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хотелось бы предварительный списочек. Хотя бы одним глазком.
Наверно борцы, тхеквондисты и теннисисты
+2
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+2
Ответ Зубы Дзюбы
А папа это не считается командой?
Тот же вопрос. Если речь о парах.
С таким же успехом можно и эстафетными квартетами выступить в плавании, лёгкой атлетике. Кстати, а из пловцов и легкоатлетов вообще собирается кто-нибудь?
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Ответ Любитель_ФК
Понятно , что теннисисты, их 8 в личке и по две пары у мужчин и женщин и две пары в миксте и того получается уже двадцать. Но пары могут быть составлены из участников личного первенства. Так что видимо все допущенные теннисисты.
А папа это не считается командой?
+1
-1
0
Ответ Зубы Дзюбы
Если не пускать в отборы то и ноль отберется. А дальше можно сказать что выступили те кто смогли отодраться
На ОИ-2026 так и будет, стоит "зимникам" продлить отстранение ещё и на сезон 2025-26.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Понятно что примерно так. Хотелось уже и ФИО.
Так не отобрались же ещё
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Ответ ks-1993
и им запрещено участвовать в церемонии Открытия и закрытия. ну-ну. Интересно каждую олимпиаду идут нейтральные атлету, но видимо тут жопа горит
Под предлогом что на них нападут разъярённые украинцы коих десятки тысяч в одном Париже.
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Ответ reddman
так и СССР не отстранили от олимпиады за участие во Вьетнамской войне. К чему это?
А они там участвовали? Тогда и сейчас и поляки и французы и американцы участвуют в сво. Оружие поставляют, советники и граждане присутствуют. Или опять другое?
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Ответ Evgeny Trifonov
Нормальные сравнения, а сборная сша постоянно участвовали во время Вьетнамской войны, и что?
так и СССР не отстранили от олимпиады за участие во Вьетнамской войне. К чему это?
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Ответ ks-1993
и им запрещено участвовать в церемонии Открытия и закрытия. ну-ну. Интересно каждую олимпиаду идут нейтральные атлету, но видимо тут жопа горит
Комментарий удален пользователем
Просто посчитали, сколько уже получили, и сколько теоретически могут быть допущены к квалам (большинство мимо уже)
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Участие в президентских выборах тоже "не зачли". И то хлеб.
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Комментарий удален модератором
Какой-нибудь Давид 20 лет тренировался, стал одним из лучших в мире, всё это время жил мечтой об Олимпиаде.

С одной стороны дебилы из МОК и спортивные федерации вставляют палки в колёса, даже не дав возможности отобраться на игры.

На другой стороне уже отечественные идиоты, готовые записать в предатели за то, что стремишься осуществить цель всей жизни.

Зла не хватает
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Хотелось бы предварительный списочек.
Хотя бы одним глазком.
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