Захарова о призыве МОК не участвовать в Играх дружбы: «Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии»

Теги МОК Политика Мария Захарова Игры дружбы Легкая атлетика

Мария Захарова назвала хамством призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства не участвовать в Играх дружбы в России, назвав их «полностью политизированным мероприятием». 

«Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии», – заявила официальный представитель МИД России. 

Первые Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. 

«Это циничная попытка политизировать спорт». МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России

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18 комментариев
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Я всё поражаюсь факту, как мы вообще до 2022 существовали.
Кругом одни враги и русофобия.
Как хорошо, что наши мудрые головы разглядели это всё.
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Хорошо что в России спорт вне политики
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Станцуй им Калинку в отместку…
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В новостях про мок поносят мок, в ответах РФ поносят уже российскую сторону . Ребята , вы уже определитесь туда или сюда )
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Да вы все из одной бочки, лицемеры
+4
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+2
Я уже много раз слышу, что Россия в изоляции, никому не нужна, на эти игры приедет только Россия и Беларусь и т.д. и т.п.
Ну так если "эти игры кроме России никому не нужны", то зачем тогда МОК продолжает в течении длительного времени вставлять палки в колёса проведения этих игр?? Если мне на что-то плевать с высокой колокольни, то я туда и не лезу.
А по делам МОК получается "я за вами гонялась 2 месяца, чтобы сказать, как вы мне безразличны". Объяснение такому поведению будет (ну кроме понятного лицемерия)?
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Ответ maks44
Посмотришь на Захарову и сразу русофобом становишься.
Ты просто завидуешь уму, красоте и изысканности уважаемой Марии Владимировны Захаровой.
+5
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Ответ maripous
Они просто почувствовали конкуренцию в лице наших игр. Конкуренцию по всем показателям- и в деньгах, и в возможности соревноваться всем желающим спортсменам из разных стран. И пытаются противодействовать этому всеми силами- и политическими требованиями и открытым хамством. Нам теперь главное- не прогнуться под собственных предателей. Такая истерика Баха и Ко показывает, что мы на правильном пути.
конкуренция ахахахахахахахахах
+1
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Комментарий удален модератором
Посмотришь на Захарову и сразу русофобом становишься.
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Интересно, что в этой ветке комментарии Захаровой, аналогичный тем, что в комментах под письмом МОК высмеивают (и по делу), а там плюсуют
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Они просто почувствовали конкуренцию в лице наших игр. Конкуренцию по всем показателям- и в деньгах, и в возможности соревноваться всем желающим спортсменам из разных стран. И пытаются противодействовать этому всеми силами- и политическими требованиями и открытым хамством.
Нам теперь главное- не прогнуться под собственных предателей. Такая истерика Баха и Ко показывает, что мы на правильном пути.
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Захарова, обвиняющая кого-то в хамстве..
Пчелы против мёда, не иначе
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Ответ DrDro
Я всё поражаюсь факту, как мы вообще до 2022 существовали. Кругом одни враги и русофобия. Как хорошо, что наши мудрые головы разглядели это всё.
Комментарий удален пользователем
Ответ Отличник Ослов
Комментарий удален пользователем
Спасибо.
Этот действительно ценный комментарий🤝
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Ответ DrDro
Спасибо. Этот действительно ценный комментарий🤝
За Удивляндию !!!
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