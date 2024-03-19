Захарова о призыве МОК не участвовать в Играх дружбы: «Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии»
Мария Захарова назвала хамством призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства не участвовать в Играх дружбы в России, назвав их «полностью политизированным мероприятием».
«Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии», – заявила официальный представитель МИД России.
Первые Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.
«Это циничная попытка политизировать спорт». МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России
Кругом одни враги и русофобия.
Как хорошо, что наши мудрые головы разглядели это всё.
Ну так если "эти игры кроме России никому не нужны", то зачем тогда МОК продолжает в течении длительного времени вставлять палки в колёса проведения этих игр?? Если мне на что-то плевать с высокой колокольни, то я туда и не лезу.
А по делам МОК получается "я за вами гонялась 2 месяца, чтобы сказать, как вы мне безразличны". Объяснение такому поведению будет (ну кроме понятного лицемерия)?
Нам теперь главное- не прогнуться под собственных предателей. Такая истерика Баха и Ко показывает, что мы на правильном пути.
Пчелы против мёда, не иначе
Этот действительно ценный комментарий🤝