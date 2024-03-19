Захарова о призыве МОК не участвовать в Играх дружбы: «Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии»

Мария Захарова назвала хамством призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства не участвовать в Играх дружбы в России, назвав их «полностью политизированным мероприятием».

«Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии», – заявила официальный представитель МИД России.

Первые Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.

«Это циничная попытка политизировать спорт». МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России