Дмитрий Песков: «В спорте происходит существенная политизация. Над олимпийским движением нависла угроза развала»

Теги МОК Дмитрий Песков Политика Мария Захарова Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Дмитрий Песков считает, что над олимпийским движением нависла угроза развала.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сейчас происходит развал олимпийского движения

«В спорте ничего хорошего не происходит. Наверное, не соглашусь с ней в том смысле, что происходит развал. Происходит существенная девальвация, политизация.

Наверное, нависла угроза развала над олимпийским движением», — сказал пресс-секретарь президента РФ. 

«Сейчас Россия может набраться терпения, продолжать контакты с МОК. Хотя я понимаю, что мы существенно ограничены. Но нужно искать возможность, нужно доносить свою точку зрения. Работать дальше — это единственное, что мы можем сделать», — добавил Песков.

«Безусловно, руководству Международного олимпийского комитета нужно очень хорошо задуматься над теми решениями, которые они принимают в отношении нашей страны. И задуматься над понятием «двойные стандарты». На ситуации в других частях мира они закрывают глаза.

То, что происходит вокруг Украины, вдруг становится предметом их интереса. Хотя спорт должен быть чистым от политики. Им следует задуматься, потому что угроза есть», — цитирует Пескова «СЭ».

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17 комментариев
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По олимпийскому комитету в лазанне ядеркой бахнуть не предложил и то хорошо) ну может это медведев еще просто не проснулся)
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Над олимпийским движением нависла угроза развала» --- Слухи об угрозе развала сильно преувеличены.
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Ответ Melnikov1968
И какие конкретные предложения? Политика уже не уйдёт из спорта. Спорт высших достижений является заложником в политических играх властьимущих. Глобальных изменений не предвидится.
Политики из спорта никогда и не уходила. Спорт вне политики только когда это удобно говорящему
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Слушайте, ну как так выходит, что последние 150 лет запад постоянно - загнивает, разваливается, умирает и готовиться уступить свое место России. Однако ж, как то вышло, что три совсем разные страны за это время именно в России существовали. А там более-менее как жили, так и живут?
+6
0
+6
Тараканище!😂
+6
-1
+5
И какие конкретные предложения? Политика уже не уйдёт из спорта. Спорт высших достижений является заложником в политических играх властьимущих. Глобальных изменений не предвидится.
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«Нужно доносить», — добавил Песков.
В обоих смыслах, господин секретарь?
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зачем здесь песков со своим балабольством?
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иди проспись
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Димон сегодня дежурный на спортсру
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наконец-то на официальном уровне озвучили комментарии со спортса типа "отстраните срочно Израиль и нам полегчает"
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Это он про Россию?
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„Пока все разглядывают мои усы, я, укрывшись за ними, делаю своё дело.“ песков
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Что-то он стал часто о спорте говорить. не к добру.
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ОИ движение по швам затрещит скорее, если нашим допуск без условий дать. МОК угрозу отводит.
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