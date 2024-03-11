Дмитрий Песков: «В спорте происходит существенная политизация. Над олимпийским движением нависла угроза развала»

Дмитрий Песков считает, что над олимпийским движением нависла угроза развала.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сейчас происходит развал олимпийского движения.

«В спорте ничего хорошего не происходит. Наверное, не соглашусь с ней в том смысле, что происходит развал. Происходит существенная девальвация, политизация.

Наверное, нависла угроза развала над олимпийским движением», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

«Сейчас Россия может набраться терпения, продолжать контакты с . Хотя я понимаю, что мы существенно ограничены. Но нужно искать возможность, нужно доносить свою точку зрения. Работать дальше — это единственное, что мы можем сделать», — добавил .

«Безусловно, руководству Международного олимпийского комитета нужно очень хорошо задуматься над теми решениями, которые они принимают в отношении нашей страны. И задуматься над понятием «двойные стандарты». На ситуации в других частях мира они закрывают глаза.

То, что происходит вокруг Украины, вдруг становится предметом их интереса. Хотя спорт должен быть чистым от политики. Им следует задуматься, потому что угроза есть», — цитирует Пескова «СЭ».