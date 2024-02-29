Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024.

Об этом он заявил во время церемонии передачи ему ключей от олимпийской деревни вблизи Парижа.

«А как! Я пойду. Но я вам не скажу, когда, а то есть риск, что вы там окажетесь», – заявил Макрон журналистам.

Ранее о готовности искупаться в Сене заявила мэр Парижа Анн Идальго.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды.