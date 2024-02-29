Макрон пообещал искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024

Теги Париж-2024 Эммануэль Макрон Р-Спорт Легкая атлетика

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024.

Об этом он заявил во время церемонии передачи ему ключей от олимпийской деревни вблизи Парижа. 

«А как! Я пойду. Но я вам не скажу, когда, а то есть риск, что вы там окажетесь», – заявил Макрон журналистам. 

Ранее о готовности искупаться в Сене заявила мэр Парижа Анн Идальго. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды. 

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44 комментария
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А почему эта новость в разделе фигурного катания?
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Ответ Potapson
А почему эта новость в разделе фигурного катания?
Потому что Макрон флип.
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Фермеры французские ему много сена навели. Вот только с говном в вперемешку)
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С кем интересно искупается? с мэром Парижа или с его мужем премьер министром Франции?)
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Интересно, ему хватит ума не пить из нее?
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Макрон после последних заявлений вообще может не увидеть олимпиаду 🤭
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Что-то Макрон какой-то буйный стал последнее время. )
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С этими все ясно...интересно какие у них дороги?))
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Ответ Alex Gelaev
С кем интересно искупается? с мэром Парижа или с его мужем премьер министром Франции?)
Мэр Парижа женщина Анн Идальго
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Ответ Геннадий Тёкин
С этими все ясно...интересно какие у них дороги?))
Вот дороги намного лучше,чем Макрон
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Искупаться и утонуть
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то есть президент Франции публично заявил, что намерен нарушить закон? При этом конечно же он в Сену не планирует, на словах лишь, а вот пример согражданам подаст.
Ох и любитель он понтов, причем всегда каких-то тупых)
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Ответ besik
Макрон после последних заявлений вообще может не увидеть олимпиаду 🤭
Ну это уже не наше дело
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Лучше бы пообещал рассказать всем, что настоящая фамилия его жены Panin)))
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Пойду в реку, но когда, не скажу.. Хочет сделать вид, что искупался, но без зрителей? Больше смахивает на очередные петушатиные бравады.
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Вот на это посмотрел бы, ну если конечно заднию не включет
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Семь футов под килем!
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Ответ Alex Gelaev
С кем интересно искупается? с мэром Парижа или с его мужем премьер министром Франции?)
Могут еще темненьких юношей позвать, «элиту» там явно по гей-клубам собирают)
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у него чёт обострение в последнии дни
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Когда нибудь люди поймут, что все слова политиков - всего лишь слова
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Ответ NickN
Интересно, ему хватит ума не пить из нее?
Комментарий удален пользователем
Ответ NickN
Интересно, ему хватит ума не пить из нее?
Да лишь бы не посал в речку, а то была плохая, станет отравой...
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Ответ Vadim15
Мэр Парижа женщина Анн Идальго
Не факт. Жена у макрошки тоже вроде как женщина, но все знают, что это Panin
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Ответ La Gushka
Семь футов под килем!
👍👍👍
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К сожалению, во второй половине XX века Сена подверглась сильному загрязнению из-за сброса в реку неочищенных сточных вод и отходов. Река река Сена практически потеряла способность к самоочищению
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Сомнительное качество воды в парижской реке Сена во время тестовых олимпийских соревнований по триатлону было вызвано неисправностью канализационного клапана,..
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Сено с макаронами будет.
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Лучше бы озаботился безопасностью Собора Парижской Богоматери, а то опять Чужие спалят.
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А с вышки прыгнуть в бассейн, в который ещё воду не налили?
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Пусть Сена примет его в свои объятья и не отпускает. Может на смену придет стоящий политик. Ну и выбрали французы деятеля, обнять и плакать.
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