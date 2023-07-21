Тренер Ласицкене: «У Марии стоит задача не залечить травму, а восстановиться полностью. Пусть даже это случится в начале следующего года»
Мария Ласицкене может досрочно завершить сезон, чтобы восстановиться после травмы.
Об этом сообщил тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Геннадий Габрилян.
Спортсменка проходит реабилитацию после травмы ахилла.
«Во главе угла – выздоровление, стоит задача не залечить травму, а вылечить, восстановиться полностью, а потом уже выступать. Пусть даже это случится в начале следующего года.
Восстановление продолжается, уже начали бегать. Но о том, когда Маша начнет выступать, пока сложно говорить. Если она будет способна прыгать в соревновательном режиме, чтобы не навредить себе, то тогда выступит на чемпионате России», – сказал Габрилян.
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