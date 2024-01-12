Поздняков об апелляции в CAS: «Ожидания у меня скептические. В основе проблем между ОКР и МОК лежит геополитическая направленность»

Станислав Поздняков считает, что CAS вынесет ангажированное решение по апелляции ОКР.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Cпортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК 26 января.

«У меня ожидания скептические. В основе любого третейского суда заложено доверие, но его нет. Предполагаю, что решение будет вынесено быстро, и это говорит об ангажированности.

В основе проблем, существующих на сегодняшний день между ОКР и МОК, лежит геополитическая направленность, давление», – сказал глава Олимпийского комитета России.

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго