«ОКР действовал в строгом соответствии с хартией МОК. Основания для приостановки членства отсутствуют». Юрист Алексеев о деле в CAS

Спортивный юрист считает, что у МОК нет оснований для приостановки членства ОКР.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию российской организации на решение МОК.

«Поскольку МОК является одним из учредителей CAS, то судиться в CAS против МОК – дело непростое. Вместе с тем, каждый из трех арбитров по делу перед началом работы по нему подписывает декларацию об отсутствии конфликта интересов по делу, в которой обязуется сохранять беспристрастность и независимость при осуществлении своих функций.

Поэтому решение по данному делу очень зависит от объективности, профессионализма, добросовестности и других личных качеств арбитров, по одному из которых выбрали стороны, а третьего — председателя панели – назначил CAS.

С нашей точки зрения, основания для приостановки членства ОКР в МОК отсутствуют, так как, включая в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, ОКР действовал в строгом соответствии с олимпийской хартией МОК, уставом и другими нормативными документами ОКР, а также в строгом соответствии с конституцией РФ и действующим российским законодательством об общественных объединениях.

Специфика рассмотрения споров в CAS в том, что позиции обеих сторон со всеми доказательствами готовятся заранее в письменной форме и заблаговременно направляются в CAS для ознакомления с ними сторонами и арбитрами CAS до судебного заседания.

Как правило новые доказательства в ходе слушаний дела панелью арбитров не принимаются, если нет на то веских оснований.Поэтому, с учетом фабулы дела, предпосылок для растягивания процесса не усматривается. Однако на самих слушаниях решение не выносится.

Арбитры и после слушаний продолжают анализировать обстоятельства и доказательства по делу, и только через несколько месяцев можно ждать вынесение решения по делу, которое в течение 21 дня может быть обжаловано несогласной стороной в Верховном суде Швейцарии», - сказал председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго