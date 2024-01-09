CAS рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России о приостановке членства в МОК 26 января
CAS рассмотрит апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК 26 января.
Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).
В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Позже CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК.
ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго