CAS рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России о приостановке членства в МОК 26 января

Теги МОК ОКР CAS Биатлон

CAS рассмотрит апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК 26 января.

Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS). 

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Позже CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК.

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14 комментариев
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Как говорит "величайший из королей" - "всё идёт по плану"...
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Ответ Viks
Есть невменяемые, которые не понимают, что МОК ничего не нарушил в этом своём решении.
Пока из "подобного" с вопросами по адекватности есть только такие как ты - ерджановские подпевалы))
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Неправильный у ребят график. Такие вещи надо делать после марта)
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Ответ Чёрный тюльпан
Во у Вас терпение! Мне вот такие новости нужны исключительно для того, чтобы оставшихся турбопатриотов блокировать, а Вы ещё и диалог с ними умудряетесь вести и даже просвещать, хотя на мой взгляд это без толку, только трата своего времени. Там мозг уже обработан соловьёвщиной и киселёвщиной до такой степени, что лежачему камню проще донести информацию.
То ли дело ты, НИ РАЗУ не обработанный пропагандой, но с другой стороны))
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