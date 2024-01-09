CAS рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России о приостановке членства в МОК 26 января

CAS рассмотрит апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК 26 января.

Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Позже CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК.

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