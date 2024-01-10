Полина Кнороз: «Мне не хватает конкуренции, потому что именно в ней рождаются серьезные результаты. Нас в России мало, мне не за кем тянуться»

Теги сборная России жен прыжки с шестом Полина Кнороз Легкая атлетика

Прыгунья с шестом Полина Кнороз заявила о недостатке конкуренции в России.

«В прошлом году я сумела дважды выполнить олимпийский норматив и стать пятой в мировом рейтинге, хотя Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) этого и не засчитала почему-то. На 2024 год ставлю задачу прыгнуть выше и лучше.

Почему тяжело даются высокие прыжки? Мне не хватает конкуренции, потому что именно в ней рождаются серьезные результаты. Нас в России мало, мне не за кем тянуться, нет тех соперниц, в противоборстве с которыми у меня просыпался бы азарт и происходил бы колоссальный выброс адреналина», – сказала Кнороз.

«Никакой старт не заменит Олимпийские игры. У нас отобрали мечту, лишили цели, которой для большинства спортсменов является именно Олимпиада. Мы как сумасшедшие пашем, а в итоге ничего не получаем», – добавила легкоатлетка.

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