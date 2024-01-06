Елена Лашманова: «Для меня большая честь стать членом тренерского штаба сборной России. Постараюсь оправдать доверие»

Отбывшая дисквалификацию за допинг Лашманова подтвердила назначение тренером сборной.

Ранее стало известно, что ходоки , Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин вошли в состав сборной России по легкой атлетике на 2024 год как тренеры группы выносливости.

Лашманова отбывала дисквалификации за допинг в 2014-2016 и 2021-2023 годах, также ее лишили олимпийского золота Лондона-2012.

– Для меня является большой честью стать членом тренерского штаба сборной России. Постараюсь оправдать это доверие, буду стараться и готовить ребят. Все‑таки опыт имею большой. Надеюсь, он пригодится и поможет мне в подготовке.

На данный момент я работаю со сборной, которая готовится в Саранске, с остальными именитыми в прошлом спортсменами мы работаем в команде. Разумеется, у нас есть в штабе и более опытные специалисты, выше меня по статусу и заслугам, мы им подчиняемся.

Назвать главным тренером никого из нас нельзя, все мы – члены тренерского штаба. Возможно, в будущем получу какой‑то отдельный набор, но сейчас об этом речи не идет.

– Насколько ударили по саранской школе ходьбы все санкции, которые непрерывно сопровождают нашу легкую атлетику с 2015 года? Нынешние спортсмены менее мотивированы, чем вы в свое время?

– Что касается нашей команды, то такого нет. Мотивация всегда была, она остается и сейчас. У нас самая лучшая школа ходьбы в мире, и результаты наших спортсменов это всегда доказывают из года в год.

Как это было десять лет назад, так и сегодня – ничего не изменилось, и все эти ограничения положение дел не поменяли. Могу только радоваться за наш центр и в новой должности постараюсь поддерживать этот статус, – сказала Лашманова.