Елена Лашманова: «Для меня большая честь стать членом тренерского штаба сборной России. Постараюсь оправдать доверие»
Отбывшая дисквалификацию за допинг Лашманова подтвердила назначение тренером сборной.
Ранее стало известно, что ходоки Елена Лашманова, Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин вошли в состав сборной России по легкой атлетике на 2024 год как тренеры группы выносливости.
Лашманова отбывала дисквалификации за допинг в 2014-2016 и 2021-2023 годах, также ее лишили олимпийского золота Лондона-2012.
– Для меня является большой честью стать членом тренерского штаба сборной России. Постараюсь оправдать это доверие, буду стараться и готовить ребят. Все‑таки опыт имею большой. Надеюсь, он пригодится и поможет мне в подготовке.
На данный момент я работаю со сборной, которая готовится в Саранске, с остальными именитыми в прошлом спортсменами мы работаем в команде. Разумеется, у нас есть в штабе и более опытные специалисты, выше меня по статусу и заслугам, мы им подчиняемся.
Назвать главным тренером никого из нас нельзя, все мы – члены тренерского штаба. Возможно, в будущем получу какой‑то отдельный набор, но сейчас об этом речи не идет.
– Насколько ударили по саранской школе ходьбы все санкции, которые непрерывно сопровождают нашу легкую атлетику с 2015 года? Нынешние спортсмены менее мотивированы, чем вы в свое время?
– Что касается нашей команды, то такого нет. Мотивация всегда была, она остается и сейчас. У нас самая лучшая школа ходьбы в мире, и результаты наших спортсменов это всегда доказывают из года в год.
Как это было десять лет назад, так и сегодня – ничего не изменилось, и все эти ограничения положение дел не поменяли. Могу только радоваться за наш центр и в новой должности постараюсь поддерживать этот статус, – сказала Лашманова.