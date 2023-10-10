Конституционный суд ЮАР признал, что Писториус имел право запросить УДО. Ранее паралимпийцу было отказано
Конституционный суд ЮАР признал, что Оскар Писториус имел право запросить УДО.
Таким образом, было пересмотрено решение от марта 2023 года, когда шестикратному паралимпийскому чемпиону было отказано в условно-досрочном освобождении. Тогда Департамент исправительных служб посчитал, что Писториус не отбыл минимальный срок, необходимый для соответствующего запроса.
В 2013 году Писториус был заключен под стражу после убийства своей подруги Ривы Стенкамп. В 2016-м его приговорили к шести годам заключения, но позже увеличили срок до 13 лет.
В Департаменте исправительных служб отметили, что сейчас изучают новое решение Конституционного суда.
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