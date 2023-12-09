World Athletics утвердила рабочую группу по вопросу допуска россиян к турнирам

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) утвердила рабочую группу по вопросу участия россиян и белорусов к соревнованиям.

Об этом сообщается по итогам заседания совета World Athletics, проходившего 7-8 декабря в Монако. Рабочая группа, в частности, рассмотрит критерии возможного допуска спортсменов и займется консультациями по вопросам о том, стоит ли сохранить либо изменить действующие санкции.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены из обеих стран отстранены от турниров World Athletics с марта 2022 года, поэтому не могут пройти квалификацию на Игры.

Глава World Athletics: «Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике»