Хуан Антонио Самаранч-младший: «Мы нашли болезненный, но справедливый баланс в ситуации с российским и белорусским спортсменами»

Хуан Антонио Самаранч-младший высказался о допуске россиян к Олимпиаде-2024.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Играм в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении ряда строгих условий.

«Я думаю, мы нашли болезненный, но справедливый баланс в ситуации с российским и белорусским спортсменами. Пока неизвестно, сколько из них пройдут квалификацию и чем это закончится.

В поляризованном мире нам удалось соблюсти Олимпийскую хартию, но мы должны признать, что живем в реальном и очень сложном мире.

Олимпийские игры существуют, чтобы показать, что есть и другой путь (решения мировых конфликтов. Не имеет значения, насколько мы разные, потому что важнее то, что нас объединяет.

Вы можете яростно соревноваться друг с другом, а потом жить вместе в Олимпийской деревне как братья», – заявил вице-президент .

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр