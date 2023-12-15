Станислав Поздняков: «Призываем МОК восстановить ОКР как полноправного участника олимпийского движения»
Станислав Поздняков призвал МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России.
«Призываем наших коллег из Лозанны дезавуировать собственные рекомендации, восстановить ОКР как полноправного участника олимпийского движения и вернуться на путь, заданный основателем олимпийского движения бароном Пьером де Кубертеном.
Сегодня я дал оценку действиям наших коллег из Лозанны, которые неконструктивной и противоречивой позицией в отношении нашей организации продолжают раскалывать большую олимпийскую семью, создавая угрозу ее целостности, с чем мы категорически не согласны.
[Принять верное решение в отношении ОКР] к сожалению, у руководителей МОК не очень получается, в связи с давлением которое на него оказывают западные спонсоры. Это давление превосходит здравый смысл, который рано или поздно в МОК вернется», – заявил глава Олимпийского комитета России.
Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?
Создавайте свой, новый МОК, чего вы в сатанинский западный так сильно рвётесь?
А у тебя какие то сомнения?
В мире, в котором мы с тобой сушествуем (Ты же с планеты Земля. Третьей планеты от звезды Солнце), очень даже неплохо плюется в лицо и страны с улыбкой утираются, прося еще добавки.
Ты идеалист?