Станислав Поздняков: «Призываем МОК восстановить ОКР как полноправного участника олимпийского движения»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР ТАСС Пьер де Кубертен Легкая атлетика

Станислав Поздняков призвал МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России.

«Призываем наших коллег из Лозанны дезавуировать собственные рекомендации, восстановить ОКР как полноправного участника олимпийского движения и вернуться на путь, заданный основателем олимпийского движения бароном Пьером де Кубертеном.

Сегодня я дал оценку действиям наших коллег из Лозанны, которые неконструктивной и противоречивой позицией в отношении нашей организации продолжают раскалывать большую олимпийскую семью, создавая угрозу ее целостности, с чем мы категорически не согласны.

[Принять верное решение в отношении ОКР] к сожалению, у руководителей МОК не очень получается, в связи с давлением которое на него оказывают западные спонсоры. Это давление превосходит здравый смысл, который рано или поздно в МОК вернется», – заявил глава Олимпийского комитета России. 

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17 комментариев
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Ну, Великий Геополитик вчера вещал, как однополярный западный мир перестал существовать, и Россия - главный двигатель создания второго полюса.
Создавайте свой, новый МОК, чего вы в сатанинский западный так сильно рвётесь?
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Ответ beleran
Слово демократия тебе знакомо? Народ принял решение быть с Россией. В чем вопрос то?
Для внутренних взаимоотношений - никакого. Для внешнего - осталось дождаться, когда хотя бы Китай признает эти территории российскими. Ты не можешь одновременно плевать другим людям в лицо и требовать, чтобы тебя приняли в их компанию.
+6
-1
+5
Ответ beleran
Слово демократия тебе знакомо? Народ принял решение быть с Россией. В чем вопрос то?
аптека за углом
+5
0
+5
Ответ beleran
Слово демократия тебе знакомо? Народ принял решение быть с Россией. В чем вопрос то?
Пошутил сейчас так, да? «Народ» принял решение? Серьезно?
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Почему просит? Отменили приём "новых территорий?"
+3
-2
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«…Вспомним о храбрости, так как храбрость была необходима для преодоления трудностей, с которыми фюрер встретился с момента, когда выставил требование: „Хотим строить“, чтобы противостоять нелояльным и подлым нападениям тех, кто пытается остановить прогрессивное созидательное дело». Барон Пьер де Кубертен на закрытии ОИ-1936. О каком пути говорит Поздняков?
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И МОК читает спроси такой - мы этой просьбы и ждали, без проблем! Сейчас всё восстановим Стасик
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Ответ beleran
Самое верное требование к МОК о восстановлении полного статуса Олимпийского комитета Россиии в правах. Участие в Олимпийских играх со своими гимном и национальным флагом. Иного просто быть не должно!
Гойда!!!
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Главное, чтобы в России не заканчивались спонсоры, которые спонсируют шоу Навки, но нет желающих спонсировать ОКР.
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Опять виноват спонсор Обама.
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Чучхе теперь твой главный смысл
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Ответ Андрей Собченко
Пошутил сейчас так, да? «Народ» принял решение? Серьезно?
Сейяас народ республики Косово посмотрел на тебя с недоумением и немного напрягся.
А у тебя какие то сомнения?
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Ответ Насонов Дмитрий
Для внутренних взаимоотношений - никакого. Для внешнего - осталось дождаться, когда хотя бы Китай признает эти территории российскими. Ты не можешь одновременно плевать другим людям в лицо и требовать, чтобы тебя приняли в их компанию.
Дмитрий, ты вот сейчас написал все правильно конечно. Только для вселенной, где обитают розовые пони и через молочную реку переинута шоколадная радуга.
В мире, в котором мы с тобой сушествуем (Ты же с планеты Земля. Третьей планеты от звезды Солнце), очень даже неплохо плюется в лицо и страны с улыбкой утираются, прося еще добавки.
Ты идеалист?
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Ответ beleran
Дмитрий, ты вот сейчас написал все правильно конечно. Только для вселенной, где обитают розовые пони и через молочную реку переинута шоколадная радуга. В мире, в котором мы с тобой сушествуем (Ты же с планеты Земля. Третьей планеты от звезды Солнце), очень даже неплохо плюется в лицо и страны с улыбкой утираются, прося еще добавки. Ты идеалист?
Это пишет мне человек, написавший про демократические решения людей?))) Биполярка не мучает?
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