Станислав Поздняков: «Призываем МОК восстановить ОКР как полноправного участника олимпийского движения»

Станислав Поздняков призвал МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России.

«Призываем наших коллег из Лозанны дезавуировать собственные рекомендации, восстановить ОКР как полноправного участника олимпийского движения и вернуться на путь, заданный основателем олимпийского движения бароном Пьером де Кубертеном.

Сегодня я дал оценку действиям наших коллег из Лозанны, которые неконструктивной и противоречивой позицией в отношении нашей организации продолжают раскалывать большую олимпийскую семью, создавая угрозу ее целостности, с чем мы категорически не согласны.

[Принять верное решение в отношении ОКР] к сожалению, у руководителей МОК не очень получается, в связи с давлением которое на него оказывают западные спонсоры. Это давление превосходит здравый смысл, который рано или поздно в вернется», – заявил глава Олимпийского комитета России.

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