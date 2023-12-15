Станислав Поздняков: «Заказчики антироссийской истерии пытаются нанести максимальный урон основам нашей государственности»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Р-Спорт Легкая атлетика

Глава ОКР заявил, что заказчики антироссийской истерии пытаются лишить страну спортивных героев.

«На примерах спортивных героев растут новые поколения, укрепляется здоровье нации, основы воспитания, нравственно-патриотическая составляющая.

Именно этого нас пытаются лишить заказчики антироссийской истерии, чтобы нанести максимальный урон основам нашей государственности, суверенитету страны и единству нашего многонационального народа», – заявил Поздняков.

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