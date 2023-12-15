Станислав Поздняков: «Заказчики антироссийской истерии пытаются нанести максимальный урон основам нашей государственности»

Глава ОКР заявил, что заказчики антироссийской истерии пытаются лишить страну спортивных героев.

«На примерах спортивных героев растут новые поколения, укрепляется здоровье нации, основы воспитания, нравственно-патриотическая составляющая.

Именно этого нас пытаются лишить заказчики антироссийской истерии, чтобы нанести максимальный урон основам нашей государственности, суверенитету страны и единству нашего многонационального народа», – заявил Поздняков.