Дефицит ОКР на развитие спорта составляет 465 миллионов рублей
Дефицит ОКР на развитие спорта высших достижений составляет 465 миллионов рублей.
Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на олимпийском собрании ОКР.
«У нас сохраняется существенный дефицит средств на развитие спорта высших достижений в стране. Это подтвердило наше анкетирование, дефицит не менее 465 миллионов рублей в год.
Некоторые до сих пор ошибочно полагают, что ОКР занимается только выездами на Олимпийские игры. Исторически это одна из важнейших задач ОКР.
Однако я убежден, что первостепенной миссией нашего олимпийского сообщества является содействие развитию нашего спорта. Спорта высших достижений, успехи которого – предмет национальной гордости, базовый элемент консолидации общества», – сказал Поздняков.