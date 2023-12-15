Дефицит ОКР на развитие спорта составляет 465 миллионов рублей

Теги Станислав Поздняков ОКР Р-Спорт Легкая атлетика

Дефицит ОКР на развитие спорта высших достижений составляет 465 миллионов рублей.

Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на олимпийском собрании ОКР

«У нас сохраняется существенный дефицит средств на развитие спорта высших достижений в стране. Это подтвердило наше анкетирование, дефицит не менее 465 миллионов рублей в год.

Некоторые до сих пор ошибочно полагают, что ОКР занимается только выездами на Олимпийские игры. Исторически это одна из важнейших задач ОКР.

Однако я убежден, что первостепенной миссией нашего олимпийского сообщества является содействие развитию нашего спорта. Спорта высших достижений, успехи которого – предмет национальной гордости, базовый элемент консолидации общества», – сказал Поздняков. 

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7 комментариев
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У ОКР дефицит в 465 миллионов, но с чего-то вдруг решили выплатить немалые суммы повторных призовых чемпионам, призёрам и просто участникам предыдущих Олимпиад. И это новости одного дня! Как это совмещается в их заявлениях?
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Это всё равно, что безногий потратил кучу денег своей семьи на подготовку к танцевальному конкурсу.
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Сократите 90% чиновников ОКР, раз организация отстранена от международного олимпийского движения, не будет дефицита.
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Так как же при таком дефиците выплачиваются миллионы на повторные (!!!!) призовые. Спортсмены же получили всё, что причиталось им после игр.Откуда деньги берет ОКР при дефиците в 465 миллионов рублей. Чудны твои дела, ОКР.
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Это же нам только на пользу
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И еще бы кто-нибудь пояснил, что это означает...
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Интересно . украли все сразу или по частям ?
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