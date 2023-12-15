Станислав Поздняков: «Выбирая нейтрализацию, спортсмен становится заложником чужих интересов. Мы готовы помочь каждому разобраться»

Глава Олимпийского комитет России высказался о нейтральном статусе для спортсменов.

«Уверен, что незаконные ограничения будут со временем сняты, российские спортсмены вернутся под своим флагом. Никакого доверия словам из Лозанны нет, как и никакой гарантии, что хамелеон снова поменяет свой цвет.

Напомню, на олимпийском саммите 2022 года было озвучено намерение вернуть российских спортсменов к международным соревнованиям, а на практике в марте мы получили рекомендации МОК.

Выдуманными критериями и параметрами, которые не просто нарушают, а обесценивают Олимпийскую хартию, запустил кампанию по нейтрализации наших спортсменов. У них нет гарантий справедливого судейства, медицинского сопровождения, личной безопасности и элементарного комфорта», – сказал Станислав Поздняков в докладе на Олимпийском собрании .

«Мы живем в свободном государстве, где каждый имеет право сделать свой выбор, об этом заявил президент. Но выбирая нейтрализацию, спортсмен становится заложником чужих интересов. Мы готовы помочь каждому спортсмену разобраться.

Это связано с подписанием деклараций политического характера, которого не избежать, и с отказом от национального флага. Также нейтральные спортсмены не могут рассчитывать на участие международных федераций, ОКР в своей подготовке, и МОК однозначно исключил это еще в марте.

Каждый нейтрализованный спортсмен окажется один на один с комплексом проблем, не имеющих никакого отношения к спорту», – цитирует Позднякова «Р-Спорт».