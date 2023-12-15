Станислав Поздняков: «Выбирая нейтрализацию, спортсмен становится заложником чужих интересов. Мы готовы помочь каждому разобраться»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Р-Спорт Легкая атлетика

Глава Олимпийского комитет России высказался о нейтральном статусе для спортсменов.

«Уверен, что незаконные ограничения будут со временем сняты, российские спортсмены вернутся под своим флагом. Никакого доверия словам из Лозанны нет, как и никакой гарантии, что хамелеон снова поменяет свой цвет.

Напомню, на олимпийском саммите 2022 года было озвучено намерение вернуть российских спортсменов к международным соревнованиям, а на практике в марте мы получили рекомендации МОК.

Выдуманными критериями и параметрами, которые не просто нарушают, а обесценивают Олимпийскую хартию, МОК запустил кампанию по нейтрализации наших спортсменов. У них нет гарантий справедливого судейства, медицинского сопровождения, личной безопасности и элементарного комфорта», – сказал Станислав Поздняков в докладе на Олимпийском собрании ОКР.

«Мы живем в свободном государстве, где каждый имеет право сделать свой выбор, об этом заявил президент. Но выбирая нейтрализацию, спортсмен становится заложником чужих интересов. Мы готовы помочь каждому спортсмену разобраться.

Это связано с подписанием деклараций политического характера, которого не избежать, и с отказом от национального флага. Также нейтральные спортсмены не могут рассчитывать на участие международных федераций, ОКР в своей подготовке, и МОК однозначно исключил это еще в марте.

Каждый нейтрализованный спортсмен окажется один на один с комплексом проблем, не имеющих никакого отношения к спорту», – цитирует Позднякова «Р-Спорт».

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31 комментарий
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Звучит как угроза
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Мы живем в свободном государстве, где каждый имеет право сделать свой выбор...
Ахаха
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"Вас могут даже заставить кататься на самокате и пить малиновый фраппе" ©
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Ответ Savarona25
Подходящий угрожающий термин нашли для участия в нейтральном статусе. Нейтрализация - это ослабление, уничтожение силы, влияния кого-, чего-либо. В общем можно только посочувствовать поколению нынешних спортсменов, все за них уже решили. Остались деньги в виде компенсации, ну и должности для самых бессовестных.
Какая тонкая манипуляция однокоренными, но разными по смыслу словами "нейтральный" и "нейтрализация". Геббельс был бы восхищен.
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Подходящий угрожающий термин нашли для участия в нейтральном статусе. Нейтрализация - это ослабление, уничтожение силы, влияния кого-, чего-либо. В общем можно только посочувствовать поколению нынешних спортсменов, все за них уже решили. Остались деньги в виде компенсации, ну и должности для самых бессовестных.
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"Это связано с подписанием деклараций политического характера, которого не избежать" --- Текст политической декларации - в студию! Пропаган дон.
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"У них нет гарантий справедливого судейства, медицинского сопровождения, личной безопасности" --- Это с какого ???
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Сказал бы, без обиняков, что тот , кто поедет, предатнель и враг . А то обыватель никак не поймет позицию власти. Спортсмены уже поняли, им указали их место.
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Ответ Tony Lee
Мы живем в свободном государстве, где каждый имеет право сделать свой выбор... Ахаха
и этот выбор единственный...
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Страшно даже представить как они будут помогать "разобраться"...
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Слово "нейтральный" теперь несет негативную коннотацию. Несмотря на то, что по смыслу слова так быть изначально не может.
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Ответ Туц
Комментарий скрыт
Предательство страны - звучит-то как. Вот чиновники, которые воруют деньги, голосуют за принятие вредительских законов - это патриоты. А спортсмен, который просто хочет логического продолжения своей карьеры и выступать на главных стартах с нейтральной позиции - предатель.
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Ответ Olga.t
Страшно даже представить как они будут помогать "разобраться"...
Как всегда - угрозами и давленинм. Мы не запрещаем, мы просто сделаем так, чтобы вы сами оказались, или последствия для вас будут.
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Глава ОКР, который забанил МОК, угрожает потенциальным нейтральным спортсменам в свободной стране...
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Я уже вижу, как кто то из отобравшихся ребят берет медали и эти самые политики начинают ими бахвалиться
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Немножко так зловеще ))
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Аккуратные выражения "готовы помочь разобраться" уже максимально близко подбираются к "готовы помочь понять, почему ехать плохо" и к, в конце концов, "тебе ехать нельзя, сделаем изгоем". Прямая линия очередной такой шаг показала.
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Ответ Viks
"Это связано с подписанием деклараций политического характера, которого не избежать" --- Текст политической декларации - в студию! Пропаган дон.
мы никогда не увидим этих деклараций потому что их не существует иначе бы давно во всех газетах и заводских малотиражках !!!!!!!!!!!!!!
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И этого тоже за нос весь год водили, да что ты будешь делать...
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Не надо помогать разбираться. Лучше не мешайте.
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Так президент что сказал, читайте между строк. НО ..надо разобраться поедут ли лидеры, а если нет лидеров что пускать туда 6 человек серых, позорить страну, чтобы все смеялись, так и сказал он.
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Ответ Туц
Комментарий скрыт
***, что у тебя в голове..
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Ответ Savarona25
Подходящий угрожающий термин нашли для участия в нейтральном статусе. Нейтрализация - это ослабление, уничтожение силы, влияния кого-, чего-либо. В общем можно только посочувствовать поколению нынешних спортсменов, все за них уже решили. Остались деньги в виде компенсации, ну и должности для самых бессовестных.
У спортсменов сейчас есть шанс переехать без карантина и это здорово!
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Зачем бессмысленно скулить уже какой год.
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