Станислав Поздняков: «Отстранять спортсменов, вмешиваться в спорт путем создания дискриминационных критериев – все это грязные приемы»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Р-Спорт Легкая атлетика

Глава ОКР назвал «грязными приемами» отстранение российских спортсменов.

«Несмотря на глобальные тенденции, мы продолжаем нашу работу на развитие спортсменов, команд, нашего спорта. Мы уже сейчас думаем о будущем, готовим резерв.

Сами видите, какие действия предпринимаются в отношении нашего спорта со стороны недругов и примкнувших к ним международных организаций.

Причина всего этого – геополитические претензии Запада. Отстранять спортсменов, вмешиваться в спорт путем создания дискриминационных критериев – все это грязные приемы.

А к лозунгам отстранения спортсменов из России и Белоруссии примкнули и те, кто хотел бы избавиться от конкурентов. Игра жесткая, и правил в ней нет», – заявил Станислав Поздняков в докладе, представленном на Олимпийском собрании ОКР.

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5 комментариев
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Поговорка про Божью росу почему-то вспомнилась.
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Ответ Aleksey Yashin
Больше всего в жизни я не люблю 2 вещи: - недругов и примкнувших к ним международные организации - геополитические претензии Запада
а трансформаторов ???
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Ответ Aleksey Yashin
Больше всего в жизни я не люблю 2 вещи: - недругов и примкнувших к ним международные организации - геополитические претензии Запада
А как Вы относитесь к тем, кто хотел бы избавиться от конкурентов?
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