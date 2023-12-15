Станислав Поздняков: «Отстранять спортсменов, вмешиваться в спорт путем создания дискриминационных критериев – все это грязные приемы»

Глава ОКР назвал «грязными приемами» отстранение российских спортсменов.

«Несмотря на глобальные тенденции, мы продолжаем нашу работу на развитие спортсменов, команд, нашего спорта. Мы уже сейчас думаем о будущем, готовим резерв.

Сами видите, какие действия предпринимаются в отношении нашего спорта со стороны недругов и примкнувших к ним международных организаций.

Причина всего этого – геополитические претензии Запада. Отстранять спортсменов, вмешиваться в спорт путем создания дискриминационных критериев – все это грязные приемы.

А к лозунгам отстранения спортсменов из России и Белоруссии примкнули и те, кто хотел бы избавиться от конкурентов. Игра жесткая, и правил в ней нет», – заявил Станислав Поздняков в докладе, представленном на Олимпийском собрании .