Ежегодное Олимпийское собрание пройдет сегодня в Москве

Теги Олимпийская сборная России ОКР Легкая атлетика

Сегодня в здании Олимпийского комитета России состоится Олимпийское собрание.

«Олимпийское собрание 2023 года пройдет 15 декабря в Олимпийском комитете России», – сообщил источник ТАСС.

Олимпийское собрание – это высший орган ОКР, общее собрание его членов, которое проводится минимум раз в год.

Участники собрания с правом голоса – представители от членов ОКР – юридических лиц, выдвинутые для участия в Олимпийском собрании в порядке, установленном членом ОКР, а также физические лица – члены Международного олимпийского комитета (МОК), почетные члены МОК от России.

Олимпийское собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины представителей членов ОКР, при условии, что представители олимпийских федераций составляют большинство участников собрания.

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9 комментариев
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Также можно провести собрание розовых пони - выхлоп один и тот же
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Будут расшифровывать речь вождя?
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Ответ закрыт по беспределу
Будут расшифровывать речь вождя?
Сами? Не настолько же смелые, будут ждать расшифровку из администрации президента.
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- Начинаем собрание. Кто-нибудь понял вчера что-нибудь? Нет? Одно понятно, что Ему опять по фиг. Тогда кидаем монетку.
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Мам, ты с собрания? А я пропылесосил!
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Молодец вождь, вот теперь расхлебывайте, а он во всех вариантах правее правого, очень подорожавшего, яйца
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Могли бы для порядка повестку огласить. Собрание состоится, а какие вопросы будут решаться?
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Ларионов и Кутько будут выступать?))
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Сегодня и решат?
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