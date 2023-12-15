Ежегодное Олимпийское собрание пройдет сегодня в Москве

Сегодня в здании Олимпийского комитета России состоится Олимпийское собрание.

«Олимпийское собрание 2023 года пройдет 15 декабря в Олимпийском комитете России», – сообщил источник .

Олимпийское собрание – это высший орган , общее собрание его членов, которое проводится минимум раз в год.

Участники собрания с правом голоса – представители от членов ОКР – юридических лиц, выдвинутые для участия в Олимпийском собрании в порядке, установленном членом ОКР, а также физические лица – члены Международного олимпийского комитета (МОК), почетные члены от России.

Олимпийское собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины представителей членов ОКР, при условии, что представители олимпийских федераций составляют большинство участников собрания.

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