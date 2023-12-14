Колобков об Олимпиаде-2024: «Критерии вносят разобщенность среди российских спортсменов, но они взрослые люди и способны принять сложные решения»

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян к Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Никакого бойкота не будет, он здесь неприемлем. На самом деле России устроили бойкот. Наша страна только один раз, в 1984 году, бойкотировала Олимпийские игры. Должно быть взвешенное решение – все с этим определились. МОК свою позицию высказал.

Сейчас будет Олимпийское собрание. Вы знаете, что Олимпийский комитет России (ОКР) официально не может представлять спортсменов ни на каких соревнованиях, спортсмены будут принимать решение.

Ограничения настолько большие и несправедливые, эти критерии настолько извращенные, они вносят разобщенность среди российских спортсменов. Но они взрослые люди и способны принять подобные сложные решения.

Спортсмены всю жизнь готовятся к тому, чтобы принять участие в Олимпийских играх, но то, как ведут себя МОК и многие федерации, – это неприемлемо и оскорбительно. Это явно унижает достоинство российских спортсменов и всего олимпийского движения России, которое внесло огромный вклад в развитие мирового спорта.

Не могу ничего добавить к тому, что сказал президент (Владимир Путин призвал проанализировать условия МОК – Sports.ru). Это то, что ожидалось. Но спортсмены у нас взрослые люди, они примут это решение», – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр