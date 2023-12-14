Поздняков о выступлении россиян в Париже-2024: «Вопрос безопасности является критическим в этой ситуации»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Легкая атлетика

Станислав Поздняков опасается за безопасность россиян на Олимпиаде-2024 в Париже.

МОК допустил российских спортсменов к Играм в нейтральном статусе.

«Министерство иностранных дел в своих комментариях всегда говорит о том, что вопрос безопасности является критическим в этой ситуации. Об этом же говорилось на коллегии Минспорта.

Этим не будет заниматься ни национальная федерация, ни государственные службы, ни национальный олимпийский комитет, который этими рекомендациями отрезан от процесса», – рассказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).

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2 комментария
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ОКР не будет заниматься НИЧЕМ, потому что он не нужен никому, а Поздняков тем более.
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Какие конкретно есть вопросы к безопасности спортсменов?
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