Станислав Поздняков: «Главное в спорте в 2023 году – мужество и стойкость наших спортсменов, которые противостоят внешнему давлению»

Станислав Поздняков рассказал, что для него стало главным спортивным событием года.

– Какое событие российского спорта вы бы назвали главным в 2023 году?

– Мужество и стойкость наших спортсменов, которые противостоят внешнему давлению. Несмотря на международные санкции, они ищут и находят мотивацию для занятий спортом, для стремлений к совершенству на внутренние соревнованиях.

Для меня это стало главным событием. У нас достойные олимпийцы, никто не побежал, все продолжают заниматься спортом.

Они продолжают действовать в соответствии с главными принципами олимпийского движения – дружат, уважают своих соперников и стремятся к совершенству, – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).

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