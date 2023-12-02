Станислав Поздняков: «Главное в спорте в 2023 году – мужество и стойкость наших спортсменов, которые противостоят внешнему давлению»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Станислав Поздняков рассказал, что для него стало главным спортивным событием года.

– Какое событие российского спорта вы бы назвали главным в 2023 году?

– Мужество и стойкость наших спортсменов, которые противостоят внешнему давлению. Несмотря на международные санкции, они ищут и находят мотивацию для занятий спортом, для стремлений к совершенству на внутренние соревнованиях.

Для меня это стало главным событием. У нас достойные олимпийцы, никто не побежал, все продолжают заниматься спортом.

Они продолжают действовать в соответствии с главными принципами олимпийского движения – дружат, уважают своих соперников и стремятся к совершенству, – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).

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18 комментариев
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Плачут и мужественно вытирают слезы бюджетными купюрами, да
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Они уже реально с ума сходят: у чинушей от спорта уже всё слова о спорте только через призму патриотизма.

Мне кажется если бы щас проходил Чемпионат мира по спортивному патриотизму, мы с отрывом от Китая и Северной Кореи заняли бы первое место.
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Люди, которые ничего больше не умеют, продолжают за деньги (некоторые за неплохие) выполнять свою работу, далеко не самую квалифицированную, кстати. Ну да, герои, что тут скажешь. Такие заявления девальвируют само понятие мужества.
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Есть такой афоризм:
Героизм - это необходимость компенсировать чью-то глупость.
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Пристегнули спортсменов к батареям, кормят черной икрой с ложечки даже тех, кому ГС никогда не светили и вещают о "внешнем давлении". Мда...
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Российские спортсмены, возможно, отличные, мужественние, смелые, терпеливые и т.д., но
их руководство явно нет! и это включает в себя и правительство.
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Ответ Montenegro Serbian
Они уже реально с ума сходят: у чинушей от спорта уже всё слова о спорте только через призму патриотизма. Мне кажется если бы щас проходил Чемпионат мира по спортивному патриотизму, мы с отрывом от Китая и Северной Кореи заняли бы первое место.
Спорт только одна из составляющих... Сейчас вся жизнь в стране построена через эту призму... уверенно погружаемся в пучину абсурда.
+9
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Какое внешнее давление, если они ни с кем извне не соревнуются?
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Они продолжают действовать в соответствии с главными принципами олимпийского движения – дружат, уважают своих соперников и стремятся к совершенству, – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).

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А где про дружбу сказано в олимпийской хартии?

Давление на спортсменов из кремля куда как больше, чем от мок

МОК выставил условия участия россиян в Олимпиаде, куча народу бы поехала, как уже ездили ранее, но тут же милоновы и захаровы вылезли, что нельзя
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"Васильич напортачил, но мы всей страной будем мужественно, героически и самоотверженно это разгребать", - немного подумав, добавил Поздняков
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Профессионалы обязаны поддерживать мотивацию, это не подвиг, а их повседневная обязанность. Не надо забывать, что это их работа. "Между прочим, сбивать самолёты, это не подвиг, а наша повседневная обязанность" (с) Маэстро " В бой идут они старики".
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В чем Мужество и стойкость? Вы же никого никуда и не пускаете. Ну хоть бы в Китай или Белорусию, кто еще принимает. Даже Роднина назвала эти дворовые соревнования ЖЭКовскими.
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Нашим спортсменам остается только посочувствовать. Вот как сейчас выживает какой-нибудь бадминтонист, федерацию которого исключили из мирового спорта.
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Ответ Montenegro Serbian
Они уже реально с ума сходят: у чинушей от спорта уже всё слова о спорте только через призму патриотизма. Мне кажется если бы щас проходил Чемпионат мира по спортивному патриотизму, мы с отрывом от Китая и Северной Кореи заняли бы первое место.
Мы бы заняли не только первое но и второе и третье место !
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Ответ Atsuktuvas
Есть такой афоризм: Героизм - это необходимость компенсировать чью-то глупость.
Однозначно!
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Ответ CrazyRamm
Какое внешнее давление, если они ни с кем извне не соревнуются?
Как говорится - ты видишь суслика? Нет. А он есть.
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