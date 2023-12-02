Станислав Поздняков: «Главное в спорте в 2023 году – мужество и стойкость наших спортсменов, которые противостоят внешнему давлению»
Станислав Поздняков рассказал, что для него стало главным спортивным событием года.
– Какое событие российского спорта вы бы назвали главным в 2023 году?
– Мужество и стойкость наших спортсменов, которые противостоят внешнему давлению. Несмотря на международные санкции, они ищут и находят мотивацию для занятий спортом, для стремлений к совершенству на внутренние соревнованиях.
Для меня это стало главным событием. У нас достойные олимпийцы, никто не побежал, все продолжают заниматься спортом.
Они продолжают действовать в соответствии с главными принципами олимпийского движения – дружат, уважают своих соперников и стремятся к совершенству, – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).
Как же Большунов голоден до побед! Не теряет азарта, даже бегая в селах
Мне кажется если бы щас проходил Чемпионат мира по спортивному патриотизму, мы с отрывом от Китая и Северной Кореи заняли бы первое место.
Героизм - это необходимость компенсировать чью-то глупость.
их руководство явно нет! и это включает в себя и правительство.
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А где про дружбу сказано в олимпийской хартии?
Давление на спортсменов из кремля куда как больше, чем от мок
МОК выставил условия участия россиян в Олимпиаде, куча народу бы поехала, как уже ездили ранее, но тут же милоновы и захаровы вылезли, что нельзя