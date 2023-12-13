Гендиректор «Газпром-Медиа» об отстранении спортсменов: «Мы находимся в ситуации попытки отмены РФ. Это безобразие, это вмешательство в наши внутренние дела»

Теги Политика Газпром-Медиа Матч ТВ Александр Жаров Легкая атлетика

Гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров назвал отстранение россиян безобразием.

«Понятие суверенитета в спорте стоит наиболее остро. Поскольку это соревновательная сфера деятельности человека, то в спорте даже каждый игрок брендирован: кто победил, кто достиг результата!

И каждый отстаивает свое право быть чемпионом и достичь результата. Поэтому, безусловно, спорт является той сферой, где суверенитет и команды, и игрока, и государства выражен наиболее ярко.

К сожалению, в последние годы мы находимся в ситуации попытки отмены РФ, когда это касается очень остро наших спортсменов, когда им даже предлагают выступать на международных площадках без обозначения страны, к которой они относятся.

Это безобразие! Это вмешательство в наши внутренние дела, по сути дела!

Я считаю, что мы должны создавать собственные форматы спортивных соревнований, на которые будут приезжать и уже сейчас приезжают представители тех стран, которые с уважением относятся к суверенитету РФ, и продвигать их в мировом плане.

Уверен, что это происходит и будет происходить», – сказал Жаров в ходе выступления на конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» в Москве. 

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32 комментария
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Наоборот же. Открыто говорят: ваш спорт - ваше внутреннее дело, не смеем вмешиваться.
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Не хотите жить по общемировым критериям, устраивайте свои игры... спартакиады и подобную галиматью
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Что, Газпром, не все мечты теперь сбываются? Ну продолжайте и дальше голосовать "за" и скоро вам вообще мечтать будет не о чем.
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Никто в ваши внутренние дела не вмешивается, это вы все время лезете в чужие внешние.
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Ответ Гур
Комментарий удален модератором
Вместо слова "геостратег" ему подходит слово "Герострат". Тот тоже хотел войти в историю
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Отстранение от международных соревнований это вмешательство в наши внутренние дела. В чем сила, брат? Сила - в логике.
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Ответ Ezhevika33
А Штаты не вмешались во внутренние дела окраины, когда организовали переворот и скинули законного президента? А сколько вооружённых конфликтов они развязали. Кого-то из их спортсменов отстранили? Израиль положил 15,5 тыс мирных людей, кого-то отстранили?
а с чегь вы решили что это Штаты устроили переворот? А вот растрел Белого дома в 1993 году в Москве и переворот устроенный Ельцным - это тоже проделки Штатов?
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Придумайте хоть формулировки новые что ли... Так все плоско и избито, без огонька. Это безобразие!
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Мы уже поняли, что Газпром должен оплатить всех желающих приехать на соревнования. Ему это вполне по карману. но хотелось бы не за счет бюджета.
+2
0
+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А где этот газпром (директор) был почти 10 лет. С ОИ14 все соревнования без флага и гимна.
чиновников , функционеров вполне устраивало такое положение. Ездили на все соревнования.
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Да что же он такое несёт?
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Как пригасили в 52-м за хорошее поведение, так и выгнали сейчас за плохое. И где вмешательство?
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Ответ Sergey Arutyunov
Комментарий удален модератором
https://www.meme-arsenal.com/memes/85d31eeacbdb71cd224f50b0e347801d.jpg
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Ответ Rygeek
Ага, щас нам так и дали... по общемировым критериям.) Вторгаться в чужие нефтедобывающие страны, размахивая липовыми пробирками, отжимать чужую нефть, да?)
Может хватит уже эту чушь про липовые пробирки тиражировать?
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Ответ Sergey Arutyunov
Комментарий удален модератором
Ввод войск в Ирак, Ливию, Югославию.. - это иное, конечно))
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Ответ Hiro Nakamura
Ввод войск в Ирак, Ливию, Югославию.. - это иное, конечно))
а напишите катерриторию какой страны в результате присоеднил они к своей? Вот даже интересно стало.
+2
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Ответ Hiro Nakamura
Ввод войск в Ирак, Ливию, Югославию.. - это иное, конечно))
не другое. я тебя плюсанул
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Ответ Sergey Arutyunov
Комментарий удален модератором
А, то есть мы на три буквы посылаем ООН с их официальным докладом о виновных в лице Грузии и в частности Саакашвили за 2008? При этом осуждаем других, когда уже они посылают ООН на три буквы в 2013 или 2022... хорошая последовательность, понимаю XD
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Ответ Иван из Парижу
а напишите катерриторию какой страны в результате присоеднил они к своей? Вот даже интересно стало.
тут осень спорный вопрос. де феюре никакиею а дефакто очень много чего. вы в курсе что на америкских солдат не распростряняются ни какие местные законы от японии до португалии. военные в сирии и ирке просто просто кочают чужую нефть и газ. многие государства после вмешательства сша просто развалились. но ведь это вас не волнует. глава штабов и петнагона прямо говорят - надо резать русских. но это наверно от большой любви к демократии. а за Грузию так это уже Даже ООН признало что миротворцы РФ отвечали на начало военной операции . но опять же вам то все равно....
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Ответ Rygeek
" предлагают выступать на международных площадках без обозначения страны, к которой они относятся. Это безобразие! Это вмешательство в наши внутренние дела, по сути дела!" Он, конечно, глуп, но передергивать-то зачем?)
Совсем необязательно он глуп. Он на должности. Помните деда Щукаря - "партейные все на должностЯх". Это все не он, это его должность говорит, национальное достояние. В Вашей трактовке я вмешательства во внутренние дела тоже не вижу :)
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Комментарий удален модератором
Ответ Ezhevika33
А Штаты не вмешались во внутренние дела окраины, когда организовали переворот и скинули законного президента? А сколько вооружённых конфликтов они развязали. Кого-то из их спортсменов отстранили? Израиль положил 15,5 тыс мирных людей, кого-то отстранили?
Кто мешает России экономически вмешиваться в другие страны и устраивать там пророссийские перевороты? Например, после Саакашвили в Грузии был период вполне лояльных России политиков. Просто развивать собственную экономику и протекционивать определённых политиков зарубежом. Какие проблемы? Просто в Украине определённые люди, с известными фамилиями провали пророссийскую политику, и это им сошло с рук, а сейчас они же по телеку промывают мозги населению вместо тюремного срока за растрату.
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а что такое 140млн страна для 8 ярдного человечества?
Меньше 2%
как там говорил чудозвон?
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да неужели? А военные действия на территори другой страны - это не вмешательство во внутренние дела другх стран?
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Нализал на повышение...
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Где таких вообще берут? И кто вообще им пишет такие тексты?
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Кто отменяет?
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Александр Жаров негодуэ: "Я считаю, что мы должны создавать собственные форматы спортивных соревнований, на которые будут приезжать и уже сейчас приезжают представители тех стран, которые с уважением относятся к суверенитету РФ, и продвигать их в мировом плане." Спрашивается: а что вам мешало это делать в свое время, когда никакой изоляции и санкций и в помине не было? Обязательно надо было вас загнать в дупло, чтобы вы стали чесаться? Поделом.
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Комментарий удален модератором
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