Гендиректор «Газпром-Медиа» об отстранении спортсменов: «Мы находимся в ситуации попытки отмены РФ. Это безобразие, это вмешательство в наши внутренние дела»

Гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров назвал отстранение россиян безобразием.

«Понятие суверенитета в спорте стоит наиболее остро. Поскольку это соревновательная сфера деятельности человека, то в спорте даже каждый игрок брендирован: кто победил, кто достиг результата!

И каждый отстаивает свое право быть чемпионом и достичь результата. Поэтому, безусловно, спорт является той сферой, где суверенитет и команды, и игрока, и государства выражен наиболее ярко.

К сожалению, в последние годы мы находимся в ситуации попытки отмены РФ, когда это касается очень остро наших спортсменов, когда им даже предлагают выступать на международных площадках без обозначения страны, к которой они относятся.

Это безобразие! Это вмешательство в наши внутренние дела, по сути дела!

Я считаю, что мы должны создавать собственные форматы спортивных соревнований, на которые будут приезжать и уже сейчас приезжают представители тех стран, которые с уважением относятся к суверенитету РФ, и продвигать их в мировом плане.

Уверен, что это происходит и будет происходить», – сказал Жаров в ходе выступления на конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» в Москве.

4 странных условия для допуска России, которые МОК никак не объяснил