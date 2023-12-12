В МОК отказались отвечать на вопрос, могут ли нейтральные спортсмены участвовать в Играх дружбы

МОК отказался отвечать на вопрос об участии нейтральных атлетов в Играх дружбы.

«РИА Новости» обратилось в Международный олимпийский комитет (МОК) с вопросом, могут ли российские нейтральные спортсмены принимать участие в Играх дружбы, чемпионате России и других внутрироссийских турнирах.

В МОК на вопрос отвечать отказались и сослались на решение своего исполнительного комитета от 8 декабря.

8 декабря МОК объявил о допуске российских спортсменов к Играм-2024 в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

Среди них – недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. Нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом РФ.

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