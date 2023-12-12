Минспорт Украины об Олимпиаде-2024: «У нас есть чуть более полугода, чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали»
В Министерстве спорта Украины высказались за участие в Олимпийских играх в Париже.
Об этом заявил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта страны Матвей Бедный.
«Олимпиада – это мощная площадка, где мы можем через своих спортсменов говорить о боевых действиях (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru), и терять такую площадку нет смысла, самоустраняться тоже считаю нецелесообразным.
У нас есть чуть более полугода, чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали», – заявил Бедный.
???
Озвучивает две задачи на Олимпиаду: 1) говорить о войне с Россией (чтобы просить денег), причем через своих спортсменов. То есть будет прямая установка: во всех интервью жужжать лишь об этом, а не о спорте. 2) всеми способами мешать россиянам (которые и так едут в нейтральном статусе) попасть на эти игры, а когда попадут - всячески их дискредитировать и мешать всем своими воплями и демаршами.
Как следствие, Украину или самих забанят, или просто будут игнорировать их чиновников и спортсменов, никаких интервью. Украинцы начнут истерить пуще прежнего, чем окончательно отвернут от себя даже тех, кто их еще терпит.
Бедный Матвей...
Война́ — конфликт между политическими образованиями (государствами, племенами, политическими группировками и так далее), происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.
Это абсолютно то же самое, что и антисемитизм в начале 20 века и любая форма ФАШИЗМА.
Ты русский - пошел вон отовсюду.
На заметочку всем либералам в розовых очках. Дальше дудя смотрите.
Пришел Бог к человеку и сказал ему: "Выбирай что хочешь - все для тебя сделаю, но учти: сосед твой получит вдвое больше
твоего". И человек, не задумываясь сказал: "Боже, выколи мне один глаз".
Олимпиада у них площадка - давно надо уже понять, что ор ни к чему не приведет, а единственная площадка на которой можно говорить о событиях в Украине - это переговоры о мире, на которые украинское правительство не способно.
теперь вот из кожи вон лезет, доказывая что он "свой", незалежный и русофобский до мозга костей.
украинские сюжеты не меняются века этак с XVI-го минимум.
Хотя тут все понятно, увлекся вышеуказанным процессом и затянуло. Сочувствую.