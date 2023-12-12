Минспорт Украины об Олимпиаде-2024: «У нас есть чуть более полугода, чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали»

Теги Париж-2024 Политика министерство молодежи и спорта Украины Р-Спорт Матвей Бедный Легкая атлетика

В Министерстве спорта Украины высказались за участие в Олимпийских играх в Париже.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта страны Матвей Бедный. 

«Олимпиада – это мощная площадка, где мы можем через своих спортсменов говорить о боевых действиях (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru), и терять такую площадку нет смысла, самоустраняться тоже считаю нецелесообразным.

У нас есть чуть более полугода, чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали», – заявил Бедный. 

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44 комментария
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вот и весь смысл существования
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Олимпиада – это мощная площадка, где мы можем через своих спортсменов говорить о боевых действиях

???
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Олимпиады, как известно, исторические украинские территории, да и Олимп был насыпан… ну вы и сами знаете
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Ответ Radik_2.0
вот и весь смысл существования
страны
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Странно, обычно министры спорта беспокоятся о количестве медалей которые их спортсмены могут выйграть, а тут такое ощущение, что думает, что он министр обороны.
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Ответ lightrip
Олимпиады, как известно, исторические украинские территории, да и Олимп был насыпан… ну вы и сами знаете
Олимп был насыпан с помощью той земли, которую добылии вовремя копания черного моря
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У Украины даже министр спорта специально с жалостливой фамилией))
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К самим соревнованиям готовиться не пробовали?
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Сегодня увидел видосы с укр-курорта Буковель. Там стада загламуренных существ круглосуточно тусят в очень дорогих форматах. И все это на фоне сами знаете какого трэша. А вот эти вот переживают за российских спортсменов. По абсурду поведения дадут фору РФ-чинушам
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Фамилия у ИО министра перспективная в плане выклянчивания грош.
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Бедный Матвей) даже не представляет, как он позорится подобными высказываниями. И какие будут последствия от его заявлений.
Озвучивает две задачи на Олимпиаду: 1) говорить о войне с Россией (чтобы просить денег), причем через своих спортсменов. То есть будет прямая установка: во всех интервью жужжать лишь об этом, а не о спорте. 2) всеми способами мешать россиянам (которые и так едут в нейтральном статусе) попасть на эти игры, а когда попадут - всячески их дискредитировать и мешать всем своими воплями и демаршами.
Как следствие, Украину или самих забанят, или просто будут игнорировать их чиновников и спортсменов, никаких интервью. Украинцы начнут истерить пуще прежнего, чем окончательно отвернут от себя даже тех, кто их еще терпит.
Бедный Матвей...
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Ответ KadyrovDog
Комментарий скрыт
В определении

Война́ — конфликт между политическими образованиями (государствами, племенами, политическими группировками и так далее), происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.
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У вас нет ничего, кроме эго раздутого.
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Ответ Роман
страны
и спорта в стране
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Обратите внимание, как весь «цивилизованный» мир в том числе и бойкотом в случае участия российских спортсменов, проявляет ОТКРЫТУЮ КСЕНОФОБИЮ В ОТНОШЕНИИ РУССКИХ/РОССИЯН по национальному признаку.
Это абсолютно то же самое, что и антисемитизм в начале 20 века и любая форма ФАШИЗМА.
Ты русский - пошел вон отовсюду.
На заметочку всем либералам в розовых очках. Дальше дудя смотрите.
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Ответ Penguin
Олимпиада – это мощная площадка, где мы можем через своих спортсменов говорить о боевых действиях ???
Спорт без политики, че не понятного?
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У некоторых весь смысл Олимпиады заключается не в том, чтобы спортсмены хорошо выступили, а в том, чтобы другие спортсмены туда не смогли поехать.
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Ну заплачь
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Вспоминается анекдот, как раз про украинский МОК.

Пришел Бог к человеку и сказал ему: "Выбирай что хочешь - все для тебя сделаю, но учти: сосед твой получит вдвое больше
твоего". И человек, не задумываясь сказал: "Боже, выколи мне один глаз".
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Проблема украинского минспорта как и любого другого их министерства - это то, что они о России и думают больше, чем о собственно своей стране.
Олимпиада у них площадка - давно надо уже понять, что ор ни к чему не приведет, а единственная площадка на которой можно говорить о событиях в Украине - это переговоры о мире, на которые украинское правительство не способно.
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Я , конечно, всё понимаю, но лучше бы за эти полгода сделали всё, чтобы завоевать медали, заявив о себе тем самым на весь мир
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Судя по фамилии этнический украинец.
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"Будем гадить", если вкратце.
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Опять фальсифицируют какую нибудь резню типа Бучи и начнут бегать по миру с новой страшилкой
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Нда, каждый день теряют по несколько квадратных километров территории, "союзнички" швыряют направо и налево, промышленности нет, денег нет, но все мысли о том, что в России подорожали яйца. Смех
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а некоторые в Украине считают этого Бедного - предателем и коллаборантом - https://skelet.info/rodstvenniki-zamministra-matvei-bednyi/

теперь вот из кожи вон лезет, доказывая что он "свой", незалежный и русофобский до мозга костей.

украинские сюжеты не меняются века этак с XVI-го минимум.
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Бойкот уже отменяется?
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Классическая украинская риторика — вместо того, чтобы сосредоточиться на своих проблемах, думают как навредить соседу. А потом удивляются, что никто в мире их не любит.
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У него задача в том, чтобы украинские спортсмены достойно выступили на ОИ в Париже, а он озабочен только одной мыслью, суть которой в том, чтобы нагадить российским спортсменам везде где это можно сделать.
Хотя тут все понятно, увлекся вышеуказанным процессом и затянуло. Сочувствую.
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Матвей Бедный мозгом
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