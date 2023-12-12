Минспорт Украины об Олимпиаде-2024: «У нас есть чуть более полугода, чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали»

В Министерстве спорта Украины высказались за участие в Олимпийских играх в Париже.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта страны Матвей Бедный.

«Олимпиада – это мощная площадка, где мы можем через своих спортсменов говорить о боевых действиях (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru), и терять такую площадку нет смысла, самоустраняться тоже считаю нецелесообразным.

У нас есть чуть более полугода, чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали», – заявил Бедный.